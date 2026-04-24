عراقچی جمعه شب با نخست وزیر پاکستان دیدار میکند
یک مقام بلندپایه پاکستانی به الحدث گفت: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با نخستوزیر و رییس ستاد کل ارتش پاکستان دیدار میکند.
یک مقام بلندپایه پاکستانی به الحدث گفت: عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با نخستوزیر و رییس ستاد کل ارتش پاکستان دیدار میکند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به همراه هیات ایرانی بهزودی وارد اسلامآباد، پایتخت پاکستان، خواهد شد.
افزایش حضور نیروهای نظامی حشدالشعبی در کنار تشدید فضای امنیتی، نگرانیهای جدیدی برای شهروندان ایجاد کرده و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی نسبت به عواقب این روند هشدار دادهاند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، روز جمعه اعلام کرد دولت این کشور در حال مذاکره با جمهوری اسلامی است تا امکان عبور دو نفتکش متعلق به مالزی که محموله سوخت حمل میکنند، فراهم شود.
او به خبرگزاری رسمی مالزی گفت این کشتیها از تنگه هرمز خارج شدهاند اما با وجود مجوزی که پیشتر حکومت ایران صادر کرده بود، با محدودیتهای شدید روبهرو هستند.
انور ابراهیم جزییات بیشتری درباره این محدودیتها ارائه نکرد.
نخستوزیر مالزی همچنین گفت یکی از نفتکشها پیشتر به این کشور بازگشته است و انتظار میرود نفتکش دیگری نیز بهزودی وارد آبهای مالزی شود.
او افزود یک کشتی دیگر به دلیل مشکلات فنی در بندر متوقف مانده است.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد در صورتی که تهران آمادگی مصالحه داشته باشد، اتحادیه اروپا آماده کاهش تحریمها خواهد بود.
او همزمان گفت جمهوری اسلامی در حال «خرید زمان» است و تاکید کرد که باید فشارها بر تهران افزایش یابد.
مرتس افزود در نشست سران اتحادیه اروپا، هیچیک از رهبران با این موضوع مخالفتی ندارند که در صورت تغییر رویکرد ایران و آمادگی برای مصالحه، امکان کاهش تحریمها وجود دارد.