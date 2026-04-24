مکرون: خواهان بازگشت سریع ثبات و آرامش اقتصادهای جهان هستیم
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیش از نشست سران اروپا و برخی کشورهای خاورمیانه در قبرس، گفت که همه علاقهمندیم ثبات هرچه سریعتر بازگردد و اقتصادهای جهان آرام شوند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیش از نشست سران اروپا و برخی کشورهای خاورمیانه در قبرس، گفت که همه علاقهمندیم ثبات هرچه سریعتر بازگردد و اقتصادهای جهان آرام شوند.
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح جمعه چهارم اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران وارد پنجاهوششمین روز شده و اتصال بینالمللی اینترنت در کشور برای بیش از هزار و ۳۲۰ ساعت قطع مانده است.
نتبلاکس افزود این محدودیت، طولانیترین قطع سراسری اینترنت ثبتشده در یک جامعه متصل محسوب میشود و در حالی ادامه دارد که همزمان با جنگ و گزارشها از اعدامها، شرایط رو به وخامت است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به شلیک راکت از لبنان به شتولا در پنجشنبه، ساختمانهای مورد استفاده حزبالله را در روستاهای خربهسلم و تولین در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این ساختمانها برای برنامهریزی و اجرای حملات علیه نیروهای این ارتش و شهروندان اسرائیل استفاده میشدند.
ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد بر اساس دستورهای مقامهای سیاسی، بهطور قاطع به مقابله با تهدیدهای متوجه شهروندان اسرائیلی و نیروهای این کشور ادامه خواهد داد.
در واکنش به سخنان دونالد ترامپ درباره وجود اختلافات شدید در حکومت ایران، مقامهای بلندپایه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با انتشار پیامهای مشابه در شبکههای اجتماعی تاکید کردند موضعی واحد دارند و همگی تابع مجتبی خامنهای هستند.
محمد جواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد در صورتی که کارشناسان هستهای در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی حضور نداشته باشند، توافق احتمالی میتواند از برجام ضعیفتر باشد.
او همچنین تاکید کرد تنگه هرمز باید بدون اخذ هرگونه عوارض برای عبور و مرور شناورها باز باشد.
گروههای مردمی در شهر صور در جنوب لبنان با اجرای برنامههای حمایتی میکوشند به کودکان آواره برای مقابله با آسیبهای روانی ناشی از جنگ کمک کنند.
نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.