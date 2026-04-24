ارتش اسرائیل اعلام کرد در پاسخ به شلیک راکت از لبنان به شتولا در پنج‌شنبه، ساختمان‌های مورد استفاده حزب‌الله را در روستاهای خربه‌سلم و تولین در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

به گفته ارتش اسرائیل، این ساختمان‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه نیروهای این ارتش و شهروندان اسرائیل استفاده می‌شدند.

ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد بر اساس دستورهای مقام‌های سیاسی، به‌طور قاطع به مقابله با تهدیدهای متوجه شهروندان اسرائیلی و نیروهای این کشور ادامه خواهد داد.