حضور پیاپی رییسجمهوری اوکراین در خاک عربستان، نشاندهنده چرخش معنادار دیپلماسی کییف به سمت خلیج فارس و تبدیل شدن اوکراین از یک کشور درگیر جنگ، به یک صادرکننده کلیدی تخصصهای نظامی و امنیتی است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، چهارشنبه چهارم اردیبهشت، در سفری استراتژیک وارد جده شد تا برای دومین بار در یک ماه گذشته با مقامهای عالیرتبه عربستان سعودی، از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کند.
مقابله با تهدیدات پهپادی در آسمان عربستان
این سفر در شرایطی انجام میشود که امنیت عربستان سعودی در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، بهشدت تحت تاثیر حملات موشکی و پهپادی بوده است.
طبق آمارهای رسمی و تجمیع دادههای وزارت دفاع عربستان، این کشور در جریان جنگ اخیر، بیش از ۱۰۰۰ بار هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و متحدان شبهنظامیاش قرار گرفته است.
گزارشها حاکی است که تنها تا ۲۰ فروردینماه، دستکم ۱۰۴ موشک بالستیک و ۹۱۶ پهپاد انتحاری در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شدهاند.
این حجم از تهدیدات، نیاز ریاض به فناوریهای نوین و امتحانپسداده سامانههای ضدپهپادی را بیش از پیش برجسته کرده است.
خبرگزاری رویترز، چهارشنبه دوم اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوریهای ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی به خاک عربستان سعودی پرداخت.
طبق گفته پنج منبع آگاه به رویترز، ارتش ایالات متحده در هفتههای گذشته سامانه فرماندهی و کنترل اوکراینی موسوم به «اسکای مپ» (Sky Map) را در پایگاه هوایی استراتژیک «پرنس سلطان» مستقر کرده است.
این سامانه که بهطور ویژه از سوی مهندسان اوکراینی برای شناسایی و رهگیری پهپادهای شاهد طراحی شده، پس از آن به خدمت گرفته شد که حملات پهپادی پیشین به این پایگاه، منجر به تخریب ساختمانها، انهدام هواپیماها و کشته شدن دستکم یک نیروی نظامی شد.
استقرار این سامانه در پایگاهی که تنها ۶۴۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، از دید تحلیلگران به معنای اعتراف ضمنی به نقاط ضعف پدافند هوایی سنتی آمریکا و کارآمدی فناوریهای ضدپهپادی اوکراین است.
فاکس نیوز به نقل از کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر شنبه صبح به پاکستان اعزام میشوند تا در گفتوگوهای مرتبط با جمهوری اسلامی شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، تهران درخواست برگزاری نشست حضوری داده است.
همچنین جیدی ونس، معاون ترامپ،آماده است تا از داخل آمریکا در این روند مشارکت کند و قرار دارد و تمامی افراد مرتبط نیز آماده هستند تا در صورت نیاز به پاکستان اعزام شوند.
لیویت به فاکس نیوز گفت که کوشنر و ویتکاف «برای انجام گفتوگوهای مستقیم که توسط پاکستانیها میانجیگری میشود - که در طول این فرایند دوستان و میانجیهای فوقالعادهای بودهاند - با حضور نمایندگانی از هیئت ایرانی» به آنجا خواهند رفت.
لیویت افزود: «امیدواریم این گفتوگوها سازنده باشد و بتواند روند را به سمت یک توافق پیش ببرد. در طول این فرآیند، رئیسجمهور خطوط قرمز خود را کاملا روشن کرده است. او در تمدید آتشبس نیز انعطاف نشان داده است. بنابراین ویتکاف و کوشنر برای شنیدن مواضع آنها اعزام میشوند.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، جمعه برای دومین بار در طول یک ماه گذشته به عربستان سعودی سفر کرد.
کییف در پی تقویت همکاریهای امنیتی و معرفی فناوریهای جنگی خود در خاورمیانه و در بحبوحه جنگ علیه جمهوری اسلامی است.
زلنسکی گفت که در جریان دیداری «بسیار سازنده» با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره همکاری در حوزههای دفاعی، انرژی و امنیت غذایی گفتوگو کرده است و دو طرف در تلاش برای توسعه یک توافق امنیتی امضاشده پیشین هستند.
زلنسکی گفت: «یک توافق راهبردی امنیتی وجود دارد که ما بهطور فعال در حال توسعه آن در سه حوزه کلیدی هستیم.»
رییسجمهور اوکراین گفت این حوزهها شامل صادرات تخصص نظامی اوکراین و توانمندیهای پدافند هوایی، همکاری انرژی برای کمک به اوکراین، و امنیت غذایی میشود.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد که برای نخستین بار در چند دهه گذشته، سه ناو هواپیمابر بهطور همزمان در خاورمیانه در حال عملیات هستند.
بر اساس این گزارش، این ناوها به همراه بالهای هوایی ناو خود، شامل «یو.اس.اس آبراهام لینکلن (سیویان ۷۲)»، «یو.اس.اس جرالد آر. فورد (سیویان ۷۸)» و «یو.اس.اس جورج اچ. دابلیو. بوش (سیویان ۷۷)» هستند و در مجموع بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما و ۱۵٬۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی را شامل میشوند.