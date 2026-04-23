سلطانعلی شیرزادی، زندانی سیاسی، به اتهام همکاری با موساد اعدام شد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه سوم اردیبهشت اعلام کرد سلطانعلی شیرزادی، زندانی سیاسی، به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با موساد» اعدام شد.
حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن نشستی درباره وضعیت ایران برگزار و پیشنویسی را برای «تامین پایدار انرژی و حملونقل دریایی» تدوین کرد.
بنابر این پیشنویس «اگر پس از برقراری آتشبس رسمی موانعی برای کشتیرانی آزاد وجود داشته باشد، باید اعزام ناوهای مینروب ژاپن بررسی شود».
این پیشنهاد بهزودی رسما به دولت ارائه خواهد شد. اعزام ناوهای مینروب نیروهای دفاعی ژاپن در صورتی که برای پاکسازی مینهای باقیمانده پس از پایان درگیریها باشد، میتواند بر اساس قانون انجام گیرد.
این پیشنویس، بررسی اعزام را بهعنوان «گامی در جهت عینیتر کردن مشارکت در حلوفصل وضعیت» تلقی کرده است.
ژاپن و کره جنوبی با انتقادهای شدید ترامپ در مورد «انفعال» در قبال اقدامات تهران روبهرو شدهاند هرچند این انتقادات تاثیر چندانی بر سیاستهای این دو کشور نداشته است.
پولیتیکو گزارش داد که بریتانیا به عنوان بخشی از یک ماموریت چندملیتی به تنگه هرمز مینروب اعزام خواهد کرد.
بهگفته وزارت دفاع بریتانیا، غواصان نظامی این کشور در حال آمادهسازی خود برای انجام عملیات مینروبی در صورت نیاز در تنگه هرمز هستند.
براساس این گزارش، کارشناسان نیروی دریایی بریتانیا که در زمینه خنثیسازی و پاکسازی مین آموزش دیدهاند، آماده میشوند تا در کنار سیستمهای بدون سرنشین، گزینههای بیشتری ارائه دهند.
طبق گزارشهای منتشر شده و پیامهایی که از مخاطبان به ایراناینترنشنال رسیده است، بامداد پنجشنبه چندین صدای انفجار در مناطق شرقی و غربی تهران شنیده شد.
به گفته کاربران، این صداها شبیه صدای فعال شدن پدافند هوایی بود.
طبق پیامهایی که مخاطبان به ایراناینترنشنال ارسال کردند، بامداد پنجشنبه از ساعت ۲:۵۰ صداهای انفجار در محدوده پردیس در شرق تهران شنیده شد.
همچنین به گزارش وحید آنلاین، صداهای مداوم انفجار در غرب تهران، از جمله در چیتگر شنیده شد.
وزارت امور خارجه پاناما با انتشار بیانیهای، توقیف یک کشتی با پرچم این کشور از سوی جمهوری اسلامی را غیرقانونی خواند و این اقدام را محکوم کرد.
در این بیانیه گفته شده این کشتی که متعلق به یک شرکت ایتالیایی است چهارشنبه «به زور» به آبهای ایران برده شد.
وزارت امور خارجه پاناما جمهوری اسلامی را به نقض قوانین بینالمللی متهم کرد و نوشت این توقیف نشاندهنده حمله جدی به امنیت دریایی و تشدید غیرضروری تنش است.
سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با استقبال از تمدید آتش بس از سوی رییسجمهوری آمریکا گفت: «ما میخواهیم گفتوگوها از سر گرفته شود و جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. همه میدانیم که این درگیری باید پایان یابد و مدتهاست که خواستار آن بودهایم.»
او افزود: «از ایران میخواهیم به مذاکرات بازگردد تا ایران و ایالات متحده بتوانند این مساله را حل کنند و تنگه بازگشایی شود. باز بودن تنگه هرمز به نفع کل جهان است. همانطور که میدانید، حدود ۲۰ درصد نفت جهان از این تنگه عبور میکند. همچنین احتمالا میدانید که حدود ۸۰ درصد نفتی که به منطقه ما میرسد از همین مسیر عبور میکند.»
سناتور وانگ در پاسخ به سوالی درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن اورانیوم و همچنین صرفنظر از جاهطلبی برای دستیابی به سلاح هستهای اش گفت: «این همان چیزی است که ایالات متحده دنبال میکند؛ یعنی گرفتن تضمین درباره جاهطلبی هستهای جمهوری اسلامی. این یک خواسته منطقی است. ما دیدهایم که جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای خود عمل کرده، از تروریسم حمایت کرده و حتی پشت حملهای در داخل خاک استرالیا علیه شهروندان، محلهای کار و عبادت بوده است. بنابراین این نگرانی از سوی آمریکا قابل درک است و فکر میکنم همه ما از آن حمایت میکنیم. ما نمیخواهیم جمهوری اسلامی به توانمندی هستهای دست پیدا کند.»
وزیر امور خارجه استرالیا در پاسخ به سوالی پیرامون یکپارچه بودن رهبری در جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که تغییراتی در رهبری رخ داده. همچنین دیدیم که ایران ابتدا با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرد، اما ظرف حدود ۱۲ ساعت دوباره آن را بست، که یکی از دلایل اقدام آمریکا برای ایجاد محاصره بوده است. بنابراین تغییر موضع بسیار سریعی از سوی ایران دیده شد. اینکه آیا این بهخاطر اختلاف در داخل سیستم بوده یا دلیل دیگری داشته، مشخص نیست. اما بهوضوح مواضع متفاوتی از سوی حاکمیت ایران و مذاکرهکنندگان این کشور دیده شده است.»