معاون قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: وقتی به قله رسیدیم، به جای شاهنامه، پاسدارنامه مینویسیم
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «تا یک پاسدار در این کشور حیات دارد، نمیگذارند پای یک آمریکایی در این کشور باز شود. در نهایت، وقتی به قله رسیدیم، آن وقت قرار است کسانی بیایند و شاهنامه را ببندند و پاسدارنامه و بسیجینامه را بنویسند.»
نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، گزارش داد قطع سراسری اینترنت در ایران وارد پنجاهوپنجمین روز متوالی شد و پس از هزار و ۲۹۶ ساعت، سطح اتصال به شبکه جهانی به حدود دو درصد میزان عادی رسید.
بر اساس اعلام این نهاد در پنجشنبه سوم اردیبهشت، محدودیت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، همچنان تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و بخشهای وابسته به اقتصاد دیجیتال را مختل کرده است.
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی تبدیل شده است؛ زمانی که ساعاتی پس از شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، دسترسی سراسری به اینترنت جهانی بهشدت محدود شد.
این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
ادامه این وضعیت در حالی است که ایران پیشتر نیز از دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، با دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات روبهرو شد.
با این حال، خاموشی اخیر به گفته ناظران، نهتنها ارتباط شهروندان با خارج از کشور را محدود کرده، بلکه جریان اطلاعرسانی مستقل را نیز بهشدت کاهش داده است.
در نتیجه، قطع اینترنت در ایران به بحرانی فرسایشی بدل شده که هم بر زندگی روزمره شهروندان و هم بر گردش اقتصاد دیجیتال کشور سایه انداخته است.
در همین حال، بخش بزرگی از استارتاپها، فریلنسرها و کسبوکارهای خانگی که معیشت میلیونها نفر به آنها گره خورده، با خطر فروپاشی مواجه شدهاند.
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ۳۱ فروردین گفت: «هرگونه تصمیمگیری درباره دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی با نهادهای امنیتی و در راس آنها، شورای عالی امنیت ملی است.»
او افزود: «احراز هویت برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است.»
کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین در مورد هزینه اقتصادی قطع اینترنت در ایران به نقل از فعالان بخش خصوصی، از جمله اعضای اتاق بازرگانی، نوشت که اگر خسارتهای غیرمستقیم جنگ در نظر گرفته شود، هزینه واقعی میتواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز برسد.
به نوشته امتداد، «این برآورد، مجموع زیان را در همین بازه به بیش از سه تا چهار میلیارد دلار نزدیک میکند که نشاندهنده عمق ضربه به بدنه اقتصاد است».
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرده بود هر روز قطعی اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بار میآورد.
این در حالی است که در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی منتشر شده که نشان میدهند مقامها، مدیران برخی نهادهای خاص، رسانههای حکومتی و افراد وابسته به حکومت با استفاده از «سیمکارت سفید» به اینترنت جهانی دسترسی مستقیم داشتهاند. دسترسیای که در اختیار شهروندان عادی قرار نگرفته است.
در همین حال، گزارشهایی نیز از تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع آنچه «اینترنت پرو» نامیده میشود، در میان وابستگان حکومت منتشر شده است.
این شکاف در دسترسی، بار دیگر انتقادها را به تبعیض اینترنتی و بهرهگیری حکومت از محدودیتهای ارتباطی بهمنظور ایجاد امتیاز برای گروههای نزدیک به حاکمیت، افزایش داده است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، گفت نخستین درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
همزمان، محسن سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، گفت از منابع موثق شنیده است جمهوری اسلامی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز وجوهی اخذ کرده است.
سلیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، افزود میزان این وجوه را جمهوری اسلامی تعیین میکند و مبالغ اخذشده در حال واریز به «حساب واحد خزانه» هستند.
او اضافه کرد: «میزان و وجوه اخذ شده از هر کدام از این کشتیها بستگی به نوع و میزان محموله و میزان ریسکی که دارند متفاوت است و اینکه این عوارض به چه میزان و چگونه دریافت شود را تهران تعیین میکند به عبارتی قواعد را ما مشخص میکنیم.»
شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری در برلین گفت: «دهها میلیون ایرانی نام من را صدا زدند و همچنان صدا میزنند. نسل زد امروز بزرگترین حامیان من هستند.»
او افزود میان روایت رسانههای جهانی و واقعیتهای جاری در ایران شکافی عمیق وجود دارد و این رسانهها «نمیشنوند که مردم ایران در خیابانها چه میگویند».
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره مطرح نشدن موضوعات حقوق بشری در مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «مردم ایران در مذاکرات نمایندهای ندارند و دلیل حضور من در برلین، منتقل کردن خواستههای مردم به سیاستمداران است.»
او قطع اینترنت در ایران را موضوعی «حیاتی» دانست و تاکید کرد: «یکی از جنبههای مذاکرات باید موضوعات حقوق بشری و اینترنت باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «آتشبس بین مردم ایران و رژیم برقرار نشده است. اروپا باید به موضوع اعدامها و زندانیان سیاسی بپردازد.»
او هشدار داد: «معتقد نیستم که مذاکرات با جمهوری اسلامی به وضعیت باثبات منجر خواهد شد. رژیم تلاش خواهد کرد که خود را تجدید قوا کند و این جای تاسف است چون مردم ایران همچنان در حال قتل عام شدن هستند.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «راه حل نهایی این است که کار رژیم را فیصله دهیم و این فرصتی بزرگ برای جهان است. برای رژیم طناب نجات نیندازید. مردم ایران به چیزی کمتر از نابودی رژیم بسنده نخواهند کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی گفت: «رژیم بهشدت ضربه خورده و فرار از خدمت در نهادهای امنیتی و نظامی مشاهده شده است.»
او اضافه کرد: «قاطعیت و فشار واردشده بر رژیم بسیار تعیینکننده بوده و سبب شده عدهای تصمیم بگیرند این کشتی در حال غرق شدن را ترک کنند.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «انتظار نداریم که خارجیها پا به خاک ایران بگذارند و ما خودمان این کار را خواهیم کرد.»
او همچنین از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد: «اروپا هیچ فشاری به رژیم برای آزادی زندانیان و وصل اینترنت وارد نکرده است. تروریستی اعلام کردن سپاه گامی خوبی است، اما کافی نیست و باید سفارتخانهها تعطیل و عوامل رژیم اخراج شوند.»