ادامه تحقیقات درباره حملات به مراکز یهودی؛ ۲ مظنون دیگر در لندن بازداشت شدند
نیروهای مبارزه با تروریسم بریتانیا که در حال انجام تحقیقات درباره مجموعهای از آتشسوزیهای عمدی علیه اهداف یهودی و سایر اماکن در لندن هستند، دو مظنون دیگر را بازداشت کردند.
بدین ترتیب شمار افراد بازداشتشده در ارتباط با این رویدادها به ۲۵ نفر رسید.
پلیس متروپولیتن لندن دستگیری این دو نفر را بخشی از «یک تحقیقات پیشگیرانه» در ارتباط با «توطئهای احتمالی برای آتشسوزی عمدی در مکانی وابسته به جامعه یهودی» توصیف کرد.
این دو مظنون که ۱۹ و ۲۶ سال دارند، سهشنبه در منطقه واتفورد در شمال لندن دستگیر شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند.
در هفتههای اخیر، شش مکان هدف حملات آتشسوزی عمدی قرار گرفتند که دفتر شبکه ایراناینترنشنال و پنج مکان متعلق به جامعه یهودی را شامل میشوند.