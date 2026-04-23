با وجود تمدید آتش‌بس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، آن را ناپایدار دانست و خواستار برقراری آتش‌بس دائمی در جنگ ایران شد.

او همچنین بر ضرورت بازگشت فوری تهران به مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد.

علی‌رضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گزارش داد.