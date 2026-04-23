مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی: شاهد بزرگترین تهدید تاریخ علیه امنیت انرژی هستیم
فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی، شرایط کنونی را «بزرگترین تهدید برای امنیت انرژی» در طول تاریخ توصیف کرد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهوپنجم رسیده و از مرز ۱۲۹۶ ساعت فراتر رفته است.
بنا بر اعلام این نهاد، سطح دسترسی به اینترنت بینالمللی در ایران اکنون دو درصد وضعیت عادی است.
نتبلاکس افزود محدودیت در دسترسی به شبکه جهانی همچنان برقرار است و فعالیتهایی مانند تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و سایر بخشهای وابسته به فناوری دیجیتال را با اختلال مواجه کرده است.
پائولو زاپولی، نماینده ارشد رییسجمهوری آمریکا، به فیفا پیشنهاد داد تیم ملی فوتبال ایتالیا را در جام جهانی ۲۰۲۶ جایگزین تیم ایران کند.
مزدک میرزایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این رابطه توضیح میدهد.
با وجود تمدید آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، آن را ناپایدار دانست و خواستار برقراری آتشبس دائمی در جنگ ایران شد.
او همچنین بر ضرورت بازگشت فوری تهران به مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش داد.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت «هوشیاری» مجتبی خامنهای بهعنوان «فرمانده کل قوا» و «فردی که کشور را اداره میکند»، قابل توجه است.
او افزود: «اخبار ما مبنی بر این است که ایشان بهشدت با هرگونه تمدید مذاکره در چنین شرایطی مخالف هستند.»
مجتبی خامنهای پس از آنکه مجلس خبرگان تحت فشار سپاه پاسداران او را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، در انظار عمومی حضور نیافته است. همچنین تاکنون هیچ ویدیو یا فایل صوتی از او منتشر نشده است.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به «جهش قیمتها» در روزهای اخیر اذعان کرد و وضعیت کنونی را «غیرقابل قبول» خواند.
او گف: «باید بتوانیم با تدبیری ولو موقت و متناسب با وضعیت جنگی، از این بحران عبور کنیم.»
فاطمی ادامه داد: «باید به صاحبان کارخانهها و کارفرمایان تسهیلات بانکی قابل قبولی بدهیم و قرار است دولت و سازمان برنامه و بودجه کمک کنند.»