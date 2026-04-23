سران کشورهای اروپایی در نشستی در قبرس، پیامدهای مخرب جنگ با جمهوری اسلامی و تهدیدهای نظامی مستقیم تهران علیه اعضای خود را بررسی خواهند کرد.
رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، شامگاه پنجشنبه سوم اردیبهشت در حالی در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس، برای یک نشست غیررسمی گرد هم میآیند که قاره اروپا با جدیترین چالشهای امنیتی و اقتصادی دهههای اخیر روبهرو شده است.
فعالسازی ماده ۴۲.۷؛ پاسخ به حمله پهپادی به قبرس
رهبران حاضر در این نشست، امشب درباره بازنگری در ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا، که مربوط به دفاع متقابل است، گفتوگو میکنند.
نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، پیش از شروع این اجلاس با صراحت اعلام کرد که اروپا برای پاسخ به حملات نظامی، به یک «دستورالعمل عملیاتی» روشن و واحد نیاز دارد.
نیاز به این برنامه دفاعی زمانی به یک ضرورت فوری تبدیل شد که در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، پایگاه هوایی راهبردی «راف آکروتیری» بریتانیا در سواحل جنوبی قبرس هدف حملههای پهپادی قرار گرفت.
مقامهای ارشد قبرس اعلام کردند این حملات را به احتمال زیاد حزبالله لبنان انجام داده است.
این پایگاه، در دو حمله جداگانه هدف قرار گرفت که در نخستین مورد، برخورد یک پهپاد ایرانی از نوع «شاهد» به باند فرودگاه، خسارتهایی بر جای گذاشت. پدافند هوایی، چند ساعت بعد توانست دو پهپاد دیگر را رهگیری و منهدم کند.
از آنجا که قبرس عضو ناتو نیست، دولت این کشور بر همکاری و تقویت توان دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید دارد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها ناتو را «ببر کاغذی» خوانده است، رهبران اروپا اکنون مصمم هستند تا بدون وابستگی کامل به چتر حمایتی آمریکا، از امنیت مرزهای خود محافظت کنند.
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص مجتبی خامنهای گفت: «بر اساس نظر علمای نجف، قم و مشهد و تصمیم مسئولان امنیتی، فعلا تصاویر و آثار جدیدی از او منتشر نمیشود تا دشمنان نتوانند از مسیرهای خاص و علوم غریبه که در دانشگاههایی همچون تلآویو مطرح میشود، به او آسیب برسانند.»
او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سلامت مجتبی خامنهای، افزود: «براساس گزارشی که یکی از پاسداران حاضر در محل حادثه به کمیسیون امنیت ملی داد، زمانی که او از زیر آوار بیرون آورده شده، در حال ذکر گفتن و آسیبهای او سطحی بوده و پزشک معالج نیز اعلام کرده بدنش سالم است و هیچ شکستگی ندارد.»
آندریا آبودی، وزیر ورزش ایتالیا، در گفتوگو با اسکاینیوز، ایده جایگزینی ایتالیا با ایران در جامجهانی را رد کرد.
وزیر ورزش ایتالیا، پنجشنبه ۳ اردیبهشت به شیکه بریتانیایی اسکاینیوز گفت: «بازگشت احتمالی ایتالیا به جامجهانی ۲۰۲۶، که بر اساس گزارشها از سوی پائولو زامپولی، فرستاده دونالد ترامپ، به فیفا پیشنهاد شده است، در درجه اول غیرممکن و در درجه دوم کار درستی نیست. نمیدانم کدامیک اولویت دارد؛ صعود به جامجهانی باید در زمین بازی رقم بخورد.»
طبق گزارش فایننشالتایمز، پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ، در پیشنهادی جنجالی از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، خواسته است تیم ملی ایتالیا را جایگزین ایران در جامجهانی ۲۰۲۶ کند.
زامپولی با اشاره به پیشینه درخشان و چهار قهرمانی لاجوردیپوشان، استدلال کرده است که حضور ایتالیا در تورنمنتی که به میزبانی آمریکا برگزار میشود، انتخابی توجیهپذیر است؛ هرچند طبق قوانین فیفا، در صورت حذف یک تیم آسیایی، اولویت جایگزینی معمولا با تیمی از همان قاره، مانند امارات، خواهد بود.
به نوشته فایننشالتایمز این طرح بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد، تلاشی دیپلماتیک برای ترمیم روابط تنشآلود میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، تلقی میشود.
روابط این دو متحد دیرین، پس از انتقاد ملونی از سخنان ترامپ درباره پاپ لئو چهاردهم و همچنین مخالفت رم با استفاده جنگندههای آمریکایی از پایگاههای نظامی سیسیل برای عملیات در ایران، به تیرگی گراییده بود.
در واقع، فرستاده ترامپ امیدوار بود با اعطای این امتیاز ورزشی بزرگ به ایتالیا، خشم عمومی در این کشور را کاهش دهد و همکاریهای نظامی و سیاسی رم را دوباره جلب کند.
با این حال، واکنش صریح وزیر ورزش ایتالیا نشان داد که این کشور تمایلی ندارد خارج از عرف ورزشی و به قیمت حذف ایران، وارد مهمترین رویداد فوتبالی جهان شود.