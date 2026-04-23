میزان، چهارشنبه سوم اردیبهشت در گزارشی با اعلام خبر اعدام این زندانی سیاسی، اتهام‌های منتسب به او را «محاربه»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و «همکاری با موساد» عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، حکم صادره علیه شیرزادی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد. اشاره‌ای به زمان بازداشت، شعبه صادرکننده حکم، دسترسی او به وکیل، جزییات روند رسیدگی به پرونده این شهروند و محل اجرای حکم اعدام او نشده است.

کانال خبری تحکیم ملت پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۴ فهرستی از حدود ۴۰۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین منتشر کرده بود که نام شیرزادی نیز در آن دیده می‌شد.

رسانه قوه قضاییه، شیرزادی را از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی کرد و نوشت او در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف «آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت».

میزان، بدون اشاره به شرایط نگهداری او در زندان و مراحل بازجویی، نوشت که او «اعتراف» کرده در عملیات‌های «فروغ جاویدان» و «چلچراغ» شرکت داشته است.

بر اساس این گزارش، او چندی بعد به اسپانیا مهاجرت کرد و در آن‌جا ساکن شد و نهایتا به‌دلیل «ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن» به ایران بازگشت، اما به‌محض ورود به کشور شناسایی و به‌دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

رسانه قوه قضاییه درباره دلیل دیگر بازداشت او نوشت سازمان مجاهدین خلق «پروژه‌ای مخفیانه» از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از «باتجربه‌ترین عناصر» خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود.

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، روند بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی با اتهام‌هایی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی»، «آتش زدن مسجد و پایگاه بسیج»، «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران»، «جاسوسی» و «همکاری با اسرائیل» را تشدید کرده است. روندی که به گفته ناظران، به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی منجر شده است.

ایران‌اینترنشنال دوم اردیبهشت در گزارشی نوشت در حدود یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدام‌های سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.

به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد.

بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود چهار نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان می‌دهد. چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.

این بررسی آماری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در برخورد با پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.

این تغییر، هم در افزایش شمار اعدام‌ها دیده می‌شود، هم در سریع‌تر شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌هایی حاوی عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام.