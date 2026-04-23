ویدیویی از فعالیت پدافند جمهوری اسلامی در غرب تهران
شهروندی در غرب تهران ویدیویی را شامگاه پنجشنبه سوم اردیبهشت به ایراناینترنشنال ارسال کرده که فعالیت پدافند جمهوری اسلامی در این منطقه را نشان میدهد.
دونالد ترامپ گفت برخلاف گزارش رسانهها، او نهتنها برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی «بیقرار» نیست، بلکه تحت هیچ فشاری قرار ندارد. او افزود: «هر چقدر که لازم باشد وقت دارم، اما ایران ندارد؛ فرصت رو به پایان است!» ترامپ گفت توافق تنها زمانی انجام خواهد شد که برای آمریکا مناسب باشد.
ترامپ در این پست نوشت: «نیروهای دریایی جمهوری اسلامی در کف دریا قرار دارند، نیروی هوایی آن نابود شده است، سامانههای ضدهوایی و راداری آن از بین رفتهاند، رهبرانش دیگر در میان ما نیستند.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی نوشت: «محاصره کاملا نفوذناپذیر و قدرتمند است و از آنجا به بعد فقط بدتر میشود. زمان به نفع آنها نیست.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه سوم اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت توافق با جمهوری اسلامی تنها زمانی انجام خواهد شد که برای ایالات متحده «مناسب و خوب» باشد.
او افزود برخلاف ادعای برخی گزارشهای رسانهای مبنی بر عجلهاش درباره تمام کردن جنگ ایران، عجلهای ندارد و زمان را به نفع ایالات متحده دانست.
ترامپ تاکید کرد: «اما زمان برای تهران به سرعت در حال سپری شدن است.»
ترامپ تاکید کرد که توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده، محاصره بسیار گسترده و سختگیرانه است و شرایط به ضرر تهران پیش میرود.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که هرگونه توافق تنها زمانی انجام خواهد شد که در راستای منافع ایالات متحده، متحدان و جامعه جهانی باشد.
جان فترمن، سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیا، از همحزبیهای خود و رسانهها بابت حمایت نکردن از عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
او در ادامه صحبتهایش به طعنه گفت جمهوری اسلامی باید خیلی از موضع حزب دموکرات و فشار رسانههای مهم بر رییسجمهور ترامپ بابت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ «راضی و خوشحال» باشد.
او در یک مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «گویی ما در حزب دموکرات فراموش کردهایم که دشمن واقعی، تهدید واقعی و خطر واقعی [حکومت] ایران و نیروهای نیابتیاش هستند.»
فترمن تاکید کرد انتقادهای مداوم دموکراتها از عملیات نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی، به رژیم ایران امید میدهد که اگر بتواند چند هفته دیگر در برابر آمریکا دوام بیاورد، ترامپ تحت فشار سیاسی مجبور به عقبنشینی خواهد شد.
او گفت: «میدانید، ایران باید از رسانههای آمریکایی و حزب دموکرات خیلی خوشحال باشد؛ به شکلی که انگار تا وقتی بتوانیم ۶۰ روز دوام بیاوریم، افراد بیشتری علیه دولت ترامپ رای میدهند تا این که به پایان دادن به رژیم ایران کمک کنند.»
فترمن گفت درک نمیکند چگونه اعضای حزبش میتوانند تا این حد از تلاشهای ترامپ برای نابودی برنامه غنیسازی هستهای حکومت ایران انتقاد کنند، در حالی که بسیاری از دموکراتها با هدف سیاسی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای موافق هستند.
او در پایان گفت: «پس چگونه میتوانیم اجازه دهیم آنها به بمب هستهای دست پیدا کنند؟ این نگرانی واقعی من است.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات ترامپ درباره سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی در تشخیص رهبر، با انتشار پستی در ایکس نوشت: «میدان و دیپلماسی، دو جبهه کاملا هماهنگ در یک جنگ واحد به شمار میروند.»
پیشتر قالیباف، پزشکیان و اژهای، رووسای مجلس، دولت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به اظهارات ترامپ، پستهای مشابهی درباره تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند.
ترامپ عصر پنجشنبه سوم اردیبهشت در تروث سوشال نوشت: «ایران در حال حاضر با دشواری زیادی در تشخیص اینکه رهبرش چه کسی است، مواجه است؛ آنها واقعا نمیدانند! درگیریهای داخلی میان تندروها که در میدان نبرد بهشدت در حال شکست خوردن هستند و میانهروها که چندان هم میانهرو نیستند (اما در حال کسب احتراماند)، بهشدت بالا گرفته است.»
پس از گزارشهایی درباره فعال شدن پدافند هوایی در آسمان تهران، وبسایت خبری واینت به نقل از یک منبع در ارتش اسرائیل گزارش داد این کشور هیچ حملهای در ایران انجام نداده است.
پیشتر رسانههای ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صدای پدافند در مناطقی از تهران خبر دادند.
بر اساس گزارش رسیده، چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز آسمان پرند پرواز کردند و صدای ممتد پدافند هوایی در این شهر شنیده شد.