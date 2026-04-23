سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با استقبال از تمدید آتش بس از سوی رییسجمهوری آمریکا گفت: «ما میخواهیم گفتوگوها از سر گرفته شود و جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. همه میدانیم که این درگیری باید پایان یابد و مدتهاست که خواستار آن بودهایم.»
او افزود: «از ایران میخواهیم به مذاکرات بازگردد تا ایران و ایالات متحده بتوانند این مساله را حل کنند و تنگه بازگشایی شود. باز بودن تنگه هرمز به نفع کل جهان است. همانطور که میدانید، حدود ۲۰ درصد نفت جهان از این تنگه عبور میکند. همچنین احتمالا میدانید که حدود ۸۰ درصد نفتی که به منطقه ما میرسد از همین مسیر عبور میکند.»
سناتور وانگ در پاسخ به سوالی درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن اورانیوم و همچنین صرفنظر از جاهطلبی برای دستیابی به سلاح هستهای اش گفت: «این همان چیزی است که ایالات متحده دنبال میکند؛ یعنی گرفتن تضمین درباره جاهطلبی هستهای جمهوری اسلامی. این یک خواسته منطقی است. ما دیدهایم که جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای خود عمل کرده، از تروریسم حمایت کرده و حتی پشت حملهای در داخل خاک استرالیا علیه شهروندان، محلهای کار و عبادت بوده است. بنابراین این نگرانی از سوی آمریکا قابل درک است و فکر میکنم همه ما از آن حمایت میکنیم. ما نمیخواهیم جمهوری اسلامی به توانمندی هستهای دست پیدا کند.»
وزیر امور خارجه استرالیا در پاسخ به سوالی پیرامون یکپارچه بودن رهبری در جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که تغییراتی در رهبری رخ داده. همچنین دیدیم که ایران ابتدا با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرد، اما ظرف حدود ۱۲ ساعت دوباره آن را بست، که یکی از دلایل اقدام آمریکا برای ایجاد محاصره بوده است. بنابراین تغییر موضع بسیار سریعی از سوی ایران دیده شد. اینکه آیا این بهخاطر اختلاف در داخل سیستم بوده یا دلیل دیگری داشته، مشخص نیست. اما بهوضوح مواضع متفاوتی از سوی حاکمیت ایران و مذاکرهکنندگان این کشور دیده شده است.»
مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده آمریکن انترپرایز و از تحلیلگران شناخته شده مسائل ایران در آمریکا، در تحلیلی نوشت که جنگ ایران، جمهوری اسلامی را رادیکالتر کرده اما در عین حال حذف آن را نیز آسانتر ساخته است.
بهنوشته روبین تندروها معمولا آخرین افرادی هستند که باقی میمانند و ترامپ باید به خواسته آنها برای جنگیدن تا مرگ جامه عمل بپوشاند.
او در این یادداشت که چهارشنبه دوم اردیبهشت در وبسایت آمریکن انترپرایز منتشر شد، نوشت رییسجمهوری دونالد ترامپ اعلام کرده است که پیشاپیش به تغییر رژیم در ایران دست یافته است. او در ۲۹ مارس ۲۰۲۶ استدلال کرد که این تغییر به این دلیل رخ داده که بسیاری از رهبران ارشد کشته شدهاند و مدعی شد رهبران جدید ایران بسیار معقولتر هستند.
بهنوشته روبین، « ترامپ از یک نظر درست میگوید. افراد در کما یا مرده مانند رهبر فرضی، مجتبی خامنهای، پاسخی نمیدهند. محمدباقر قالیباف، که چهار بار در انتخابات ریاستجمهوری شکست خورده، در عین حال مدتهاست جاهطلبی خود را نشان داده است. او هم نقش «پلیس خوب» را در برابر «پلیس بد» احمد وحیدی، فرمانده سپاه، بازی میکند و هم برای حفظ منافع مالی خود مذاکره میکند؛ جنگ برای کسبوکار او بد است.»
بهنوشته روبین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره مشکل اصلی بوده است. هیچ میزان اصلاح تدریجی یا «گفتوگوی تمدنها» این واقعیت را تغییر نمیدهد که سپاه برای حفاظت از رژیم نهتنها در برابر دشمنان خارجی، بلکه در برابر مردم ایران ایجاد شده است. هر راهبردی که به شکاف در سپاه منجر نشود، محکوم به شکست است. تغییر رژیم مستلزم ایجاد شکاف در سپاه است.
در این تحلیل تاکید شده که ایجاد شکاف در سپاه پاسداران امری غیر ممکن نیست، زیرا سپاه پاسداران یکپارچه نیست. بسیاری از اعضای آن معتقدان واقعی هستند، اما بسیاری دیگر صرفا فرصتطلبانیاند که بهدنبال پول، دسترسی یا امتیاز بودهاند.
بهگفته مایکل روبین، در چنین شرایطی، طبیعی است که تندروها آخرین افراد باقیمانده باشند. این وضعیت در کامبوج تحت حکومت خمرهای سرخ نیز رخ داد. پل پوت و حلقه نزدیک او بسیار بیشتر از نیروهای عادی مقاومت کردند. آنچه اکنون باید در ایران رخ دهد، مشابه همان اتفاق در کامبوج است: کسانی که به دلایل ایدئولوژیک میخواهند تا مرگ بجنگند، باید به خواسته خود برسند.