سپاه پاسداران چهارشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد دو کشتی «اماسسی فرانچسکا» و «اپامینودس» را بهدلیل «نداشتن مجوز» و «دستکاری سامانههای ناوبری» توقیف کرده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد برای آتشبس یا مذاکره با حکومت ایران هیچ فشار زمانی وجود ندارد و برای پایان جنگ نیز چارچوب زمانی مشخصی تعیین نشده است.
واشینگتنپست گزارش داد بر اساس برآورد پنتاگون، پاکسازی کامل تنگه هرمز از مینهای جمهوری اسلامی ممکن است ۶ ماه زمان ببرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد معافیت تحریمی نفت روی آب ایران به مدت ۳۰ روز تمدید شده است.
فایننشالتایمز نوشت پائولو زامپولی، نماینده ارشد ترامپ، از فیفا خواسته است ایران را در جام جهانی پیشرو با ایتالیا جایگزین کند.
برخی از شهروندان بامداد پنجشنبه سوم اردیبهشت از شنیده شدن صدای پدافند و انفجار در نقاط مختلف تهران خبر دادند.
دو منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز اصلی تولید پتروشیمی در ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است.
