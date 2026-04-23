سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، با استقبال از تمدید آتش بس از سوی رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «ما می‌خواهیم گفت‌وگوها از سر گرفته شود و جمهوری اسلامی به میز مذاکرات بازگردد. همه می‌دانیم که این درگیری باید پایان یابد و مدت‌هاست که خواستار آن بوده‌ایم.»

او افزود: «از ایران می‌خواهیم به مذاکرات بازگردد تا ایران و ایالات متحده بتوانند این مساله را حل کنند و تنگه بازگشایی شود. باز بودن تنگه هرمز به نفع کل جهان است. همان‌طور که می‌دانید، حدود ۲۰ درصد نفت جهان از این تنگه عبور می‌کند. همچنین احتمالا می‌دانید که حدود ۸۰ درصد نفتی که به منطقه ما می‌رسد از همین مسیر عبور می‌کند.»

سناتور وانگ در پاسخ به سوالی درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای کنار گذاشتن اورانیوم و همچنین صرف‌نظر از جاه‌طلبی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اش گفت: «این همان چیزی است که ایالات متحده دنبال می‌کند؛ یعنی گرفتن تضمین درباره جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی. این یک خواسته منطقی است. ما دیده‌ایم که جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای خود عمل کرده، از تروریسم حمایت کرده و حتی پشت حمله‌ای در داخل خاک استرالیا علیه شهروندان، محل‌های کار و عبادت بوده است. بنابراین این نگرانی از سوی آمریکا قابل درک است و فکر می‌کنم همه ما از آن حمایت می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم جمهوری اسلامی به توانمندی هسته‌ای دست پیدا کند.»

وزیر امور خارجه استرالیا در پاسخ به سوالی پیرامون یکپارچه بودن رهبری در جمهوری اسلامی گفت: «واضح است که تغییراتی در رهبری رخ داده. همچنین دیدیم که ایران ابتدا با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرد، اما ظرف حدود ۱۲ ساعت دوباره آن را بست، که یکی از دلایل اقدام آمریکا برای ایجاد محاصره بوده است. بنابراین تغییر موضع بسیار سریعی از سوی ایران دیده شد. اینکه آیا این به‌خاطر اختلاف در داخل سیستم بوده یا دلیل دیگری داشته، مشخص نیست. اما به‌وضوح مواضع متفاوتی از سوی حاکمیت ایران و مذاکره‌کنندگان این کشور دیده شده است.»