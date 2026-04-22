در حالی که کمتر از دو ماه تا شروع بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان باقی مانده است، حضور تیم ملی در خاک آمریکا به یک کلاف سردرگم سیاسی-امنیتی تبدیل شده است.

هراس از تکرار سناریوی استرالیا؛ پناهندگی در قلب آمریکا

دلیل اصلی تردید مقام‌ها و اصرار رسانه‌هایی چون روزنامه «جوان»، وابسته به سپاه پاسداران، بر گرفتن «تضمین‌های سفت‌وسخت»، ریشه در ترس از تکرار ماجرای پناهندگی و همچنین شکل‌گیری اعتراضات ضد حکومتی در زمان بازی‌های تیم ملی دارد.

پناهندگی اعضای تیم ملی فوتبال زنان در استرالیا، آن هم پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی در پی کشته شدن علی خامنه‌ای، ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی زد.

حالا کابوس تکرار این سناریو برای تیم ملی مردان، مقام‌های سیاسی و امنیتی را نگران کرده است.

مقام‌ها نگرانند که حضور در خاک آمریکا، فرصتی برای بازیکنان فراهم کند تا با اعلام پناهندگی، ضربه حیثیتی بزرگی به بدنه نظام وارد شود.

به همین دلیل، گرفتن ضمانت اجرایی از فیفا، بیشتر شبیه به اهرم فشار برای جلوگیری از فروپاشی تیمی است که احتمال دارد کنترل آن از دست فدراسیون خارج شده باشد.

100 %

لس‌آنجلس و سیاتل؛ ورزشگاه‌هایی که بوی اعتراض می‌دهند

تیم ملی قرار است در شهرهایی چون لس‌آنجلس و سیاتل به میدان برود؛ مناطقی که از مراکز اصلی تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستند.

برخلاف تجربه جام‌جهانی قطر که دولت توانست با اعزام لیدرهای حکومتی و هواداران سازمان‌دهی‌شده فضای استادیوم را مدیریت کند، این بار در آمریکا خبری از ویزا برای نیروهای حامی حکومت نیست.

پیش‌بینی می‌شود سکوهای ورزشگاه‌ها، به‌ویژه تحت تاثیر فضای پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴، به صحنه اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.

این موضوع باعث شده است مقام‌ها با تردیدی جدی روبه‌رو شوند؛ آیا نمایش فوتبال ارزش خطر دیده شدن این حجم از مخالفت در پخش زنده بازی‌های جام‌جهانی را دارد؟

وزیر ورزش: مصلحت نباشد، نمی‌رویم

احمد دنیامالی، وزیر ورزش، در آخرین نشست ستاد جام‌جهانی با صراحت اعلام کرد که تصمیم‌گیرنده نهایی «دولت و شورای عالی امنیت ملی» هستند.

او افزود: «در موضع شخصی خودم قطعا مخالف شرکت در جام‌جهانی هستم. اینفانتینو عامل آمریکاست که به ترامپ جایزه صلح می‌دهد؛ بعد هم می‌آید در رختکن تیم ملی ما خوش‌رقصی می‌کند. نمی‌خواهیم آقا، غیرت ما کجا رفته است؟»

دنیامالی تاکید کرد که اگر مصلحت بر عدم حضور باشد، تیم ملی از رقابت‌ها کنار خواهد رفت. این در حالی است که جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، بر حضور قطعی ایران تاکید دارد.

تبعات سنگین انصراف

اگر شورای عالی امنیت ملی در نهایت حکم به انصراف بدهد، فوتبال ایران با پیامدهایی از جمله پرداخت حداقل ۶۰۰ هزار دلار جریمه به فیفا و محرومیت طولانی‌مدت به دلیل دخالت مستقیم سیاست در ورزش مواجه خواهد شد.

همچنین طبق قوانین فیفا و با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، در صورت انصراف ایران، به احتمال زیاد تیم ملی امارات جایگزین ایران در جدول مسابقات خواهد شد.