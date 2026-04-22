احتمال شنیده شدن انفجارهای کنترلشده در اصفهان
رسانههای ایران از احتمال شنیده شدن انفجارهای کنترلشده در شهر اصفهان در محدوده بلوار کشاورز تا پل درچه خبر دادند.
مراسم بزرگداشت حمید مهدوی، آتشنشان ایرانی کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مرکز آموزش آتشنشانی چسترفیلد در ایالت ویرجینیا برگزار شد.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
۳۱ فروردین، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی به اتهام عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» به اجرا درآمد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی هستند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
اتهامات منتسب به فرید
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، بدون ارائه مستندات نوشت یکی از عوامل موساد با پیششماره اسرائیل با فرید تماس گرفت و او با آگاهی از این موضوع، به ارتباط خود با این فرد ادامه داد.
میزان افزود فرید با توجه به حرفه و دسترسیهای شغلیاش، «خیلی زود مورد تایید افسر موساد قرار گرفت».
به گزارش این رسانه حکومتی، این زندانی سیاسی در جریان رسیدگی به پرونده، «صراحتا» به همکاری خود با اسرائیل «اعتراف» کرد و «مراحل ارتباط با سرویس موساد» را شرح داد.
میزان نوشت حکم اعدام فرید پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده است.
در همین راستا، امیرعلی میرجعفری در اول اردیبهشت، علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
دو سازمان حقوق بشری پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
بر اساس یک نظرسنجی اجتماعی که روزنامه نشنال پست به آن پرداخته، بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم کانادا، خواهان تغییر حکومت در ایران هستند.
جزییات بیشتر با مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت وضعیت تنگه هرمز ناگزیر باید در کنار سایر مسائل حل شود، زیرا آزادی عبور و مرور به ابزار چانهزنی میان طرفها تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «ما باید آزادی ناوبری را تضمین کنیم. این موضوع برای اقتصاد جهانی ضروری است.»
گروسی با اشاره به احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «بسیار مهم است که این روند ادامه پیدا کند. این یک فرایند پیچیده است.»
او افزود علاوه بر موضوع هستهای، مسائل دیگری از جمله تنگه هرمز، برنامه موشکهای بالستیک و موضوعات منطقهای نیز باید بررسی شوند.
او درباره هرگونه توافق احتمالی بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر و زمانی که توافقی حاصل شود، آژانس باید برای راستیآزمایی حضور داشته باشد. در غیر این صورت، آنچه وجود دارد یک توهم توافق است، نه یک توافق واقعی.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد بازرسان این نهاد باید در محل حضور داشته باشند تا بررسی کنند که تعهدات مورد توافق بهطور کامل اجرا میشود.
مرکز تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک قایق سپاه پاسداران در فاصله ۲۸ کیلومتری از سواحل شمالشرق عمان، بدون هشدار به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و اقدام به تیراندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، ناخدای کشتی اعلام کرد بخشی از این شناور دچار «خسارت سنگین» شده است.
در عین حال، به گفته ناخدا، تمامی خدمه در سلامت هستند و در این حادثه هیچ آتشسوزی یا خسارت زیستمحیطی گزارش نشده است.