خبرگزاری رویترز، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، در گزارشی اختصاصی به استفاده ارتش آمریکا از فناوری‌های ضدپهپادی اوکراین برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پرداخت.

این اقدام با هدف مقابله با حملاتی صورت می‌گیرد که پیش از این به انهدام هواپیماها، تخریب ساختمان‌ها و کشته شدن دست‌کم یک نیروی نظامی در این پایگاه منجر شده بود.

استقرار این سامانه نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر اوکراین در حوزه جنگ‌های پهپادی و ضدپهپادی طی چهار سال نبرد با روسیه است.

گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های نظامی اوکراین در هفته‌های اخیر برای آموزش نیروهای آمریکایی جهت کار با «اسکای مپ» وارد این پایگاه شده‌اند.

این سامانه به‌طور گسترده از سوی ارتش اوکراین برای شناسایی تهدیدات پهپادی، از جمله پهپادهای «شاهد»، طراحی شده است.

تحلیل‌گران معتقدند استفاده از فناوری اوکراینی در این پایگاه که حدود ۶۴۰ کیلومتر با ایران فاصله دارد، نقاط ضعف پدافند هوایی و موشکی ایالات متحده را آشکار می‌کند.

تیموتی والتون، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون، در این باره گفت: «شکاف‌هایی در پوشش دفاع موشکی و هوایی آمریکا در سراسر جهان وجود داشته که با وجود آگاهی از آنها، برای رفعشان اقدام جدی صورت نگرفته بود.»

نکته قابل توجه این است که این همکاری نظامی تنها یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، مبنی بر کمک به واشینگتن برای مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی را رد کرد.

ترامپ در ۱۶ اسفند، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، گفت: «ما به کمک آنها برای مقابله با پهپادها نیازی نداریم.»

پایگاه پرنس سلطان از زمان آغاز درگیری‌ها هدف موج‌های متعددی از حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته است.

در یکی از این حملات در هفتم فروردین، یک فروند هواپیمای رادار «آواکس» (E-3 AWACS) منهدم شد و چند هواپیمای سوخت‌رسان آسیب دیدند.

همچنین گزارش شده است که در حمله‌ای دیگر، محل استقرار رادار سامانه پدافندی «تاد» (THAAD) هدف قرار گرفت و تخریب شد.

در کنار سامانه اوکراینی، فناوری‌های دیگری نیز در این پایگاه آزمایش شده‌اند؛ از جمله پهپادهای رهگیر «مراپس» (Merops) که از سوی شرکت «پروژه ایگل» با حمایت اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، توسعه یافته است.

با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سامانه‌های نوین نواقصی دارند؛ به‌طوری که در اوایل ماه جاری، یکی از پهپادهای رهگیر «مراپس» در جریان آزمایش، از کنترل خارج شد و به ساختمان سرویس‌های بهداشتی پایگاه برخورد کرد.

در حال حاضر ارتش آمریکا برای دفاع کوتاه‌برد همچنان از رهگیرهای «کویوت» (Coyote) ساخت شرکت RTX و سامانه‌های قدیمی‌تر شرکت نورثروپ گرومن استفاده می‌کند، اما الحاق فناوری‌های اوکراینی نشان از عجله پنتاگون برای پر کردن حفره‌های امنیتی در برابر پهپادهای ارزان‌قیمت دارد.