روزنامه واشینگتن‌پست چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به نقل از سه مقام آگاه از گفت‌وگوهای پنتاگون و مجلس نمایندگان، نوشت که یک مقام ارشد وزارت دفاع این ارزیابی را در یک جلسه توجیهی محرمانه به اعضای مجلس نمایندگان ارائه کرد.

دو نفر از این منابع به این روزنامه گفتند این جدول زمانی که سبب نارضایتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حاضر در جلسه روبه‌رو شد، می‌تواند روشن‌ترین نشانه از بالا ماندن قیمت بنزین و نفت حتی تا مدت‌ها پس از دستیابی به هرگونه توافق احتمالی صلح باشد.

به نقل از این سه مقام که به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن با واشینگتن‌پست صحبت کردند، به قانون‌گذاران گفته شد که حکومت ایران ممکن است دست‌کم ۲۰ مین در تنگه هرمز و اطراف آن کار گذاشته باشد.

مقام ارشد دفاعی در این جلسه به قانون‌گذاران اطلاع داد که برخی از این مین‌ها با استفاده از فناوری جی‌پی‌اس و از راه دور شناور شده‌اند. همین موضوع سبب شده که شناسایی مین‌ها برای نیروهای آمریکایی در هنگام استقرار در مواضع جنگی، دشوار باشد. همچنین گمان می‌رود برخی دیگر از مین‌ها با استفاده از قایق‌های کوچک کار گذاشته باشند.

به نوشته واشینگتن‌پست، پنتاگون، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که بر عملیات در این منطقه نظارت دارد، و همین‌طور کاخ سفید پرسش‌های این روزنامه در این زمینه را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

وضعیت تنگه هرمز در شرایط کنونی روشن نیست . آمریکا بعد از برقراری آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام کرد بندرهای جنوبی ایران را محاصره می‌کند و کشتی‌ها از مبدا و به مقصد این بندرها دیگر اجازه عبور و مرور ندارند. پیش از آن جمهوری اسلامی نیز با تهدید به مین‌گذاری در مسیرهای دریایی، کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته و جریان خروج نفت از این آبراهه بین‌المللی را متوقف کرده بود.

از یک سو نیروهای نظامی آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی چند کشتی ایرانی را توقیف و ده‌ها کشتی را به دور زدن و بازگشت به بندرها واداشته است. از سوی دیگر، چهارشنبه دوم اردیبهشت، رسانه‌های دولتی و نزدیک به سپاه از شلیک به دست‌کم دو کشتی عبوری از تنگه هرمز خبر دادند. اکنون هر دو طرف جنگ می‌گویند دست بالا را دارند و مانع تردد کشتی‌ها شده‌اند.

جمهوری اسلامی در نخستین روزهای آغاز جنگ کار گذاشتن مین در تنگه هرمز را آغاز کرد. ترامپ نیز در مقابل تهدید کرد که اگر «مین‌ها احتمالا کار گذاشته شده» پاکسازی نشوند، جمهوری اسلامی با پیامدهایی مواجه می‌شود که «پیش‌تر هرگز دیده نشده است.»

پنتاگون در روزهای بعد، بر تلاش برای حمله به شناورهای ایرانی که قابلیت مین‌گذاری دارند، تاکید کرد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که نیروهای آمریکایی این کشتی‌ها را با «دقتی بی‌رحمانه» نابود می‌کنند و ایالات متحده «اجازه نخواهد داد تروریست‌ها تنگه هرمز را به گروگان بگیرند.»

مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعای مطرح‌شده درباره مین‌گذاری را رد کرد. با این حال، نیویورک‌تایمز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که به نظر می‌رسد حکومت ایران نمی‌تواند همه مین‌هایی را که کار گذاشته، پیدا کند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروث نوشت : «در حال همکاری با ایران هستیم تا مین‌ها را از تنگه هرمز جمع‌آوری کنند. این کار در چارچوب یک توافق احتمالی با ایران انجام می‌شود که هیچ‌گونه تبادل مالی را شامل نمی‌شود.»

او ۲۲ فروردین نیز گفته بود که نیروهای نظامی آمریکا مین‌روبی تنگه هرمز را آغاز کرده‌اند. پس از آن سنتکام نیز اعلام کرد که ناوشکن‌های «فرانک ای. پترسون» و «مایکل مورفی» با هدف انجام عملیات مین‌روبی از تنگه هرمز عبور کردند و در خلیج فارس به عملیات پرداختند.

ریچارد نفیو، کارشناس دیپلماسی ایران و پژوهشگر ارشد دانشگاه کلمبیا، به واشینگتن‌پست گفت که بازه زمانی شش‌ماهه برای پاکسازی تنگه از مین‌ها، با توجه به نگرانی شرکت‌های بیمه، مالکان کشتی و ناخداها از عبور از یک مسیر دریایی مین‌گذاری‌شده، احتمالا بازارهای نفت و گاز را به‌شدت تکان خواهد داد.

او گفت: «آدم‌های زیادی پیدا نمی‌شوند که بخواهند چنین ریسکی را بپذیرند.»

نفیو همچنین گفت حضور مین‌ها شاید باعث «وقفه کامل» نشود، اما پیامدهای این‌که یک تنگه دو مسیره تا حدی غیرقابل استفاده شود، می‌تواند قابل‌توجه باشد.

شرکت مرسک، دومین شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان، سه‌شنبه یکم اردیبهشت وضعیت تنگه هرمز برای عبور کشتی‌هایش را «بیش از حد خطرناک و بی‌ثبات» توصیف کرد و گفت که در هماهنگی با شرکای امنیتی خود ارزیابی کرده که در حال حاضر باید از عبور از تنگه خودداری شود.