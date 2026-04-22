نشریه بلومبرگ چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی به ناکامی بخشی از محاصره دریایی آمریکا پرداخت.

به گزارش بلومبرگ، دست‌کم دو نفت‌کش ایرانی با بار کامل، در هفته جاری از خلیج فارس خارج شده و از سد محاصره آمریکا عبور کرده‌اند.

این کشتی‌ها بخشی از یک ناوگان نفت‌کش هستند که با دور زدن کشتی‌های جنگی، حدود ۹ میلیون بشکه نفت را جابه‌جا کرده‌اند.

شرکت داده‌کاوی ورتکسا (Vortexa) اعلام کرد که دو نفت‌کش غول‌پیکر با پرچم جمهوری اسلامی به نام‌های «هیرو ۲» (Hero II) و «هدی» (Hedy)، آخرین کشتی‌هایی هستند که تصاویر ماهواره‌ای خروج آن‌ها را ثبت کرده‌اند.

این دو نفت‌کش دوشنبه ۳۱ فروردین، از خط محاصره مشخص‌شده از سوی آمریکا عبور کرده‌اند.

این نفت‌کش‌ها می‌توانند در مجموع تا چهار میلیون بشکه نفت حمل کنند.

خروج این نفت‌کش‌ها نشان‌دهنده محدودیت تلاش‌های آمریکا برای قطع صادرات نفت خام ایران است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش از این، این محاصره را یک «موفقیت عظیم» توصیف کرده بود تا حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.

از زمان آغاز محاصره در هفته گذشته، نیروی دریایی آمریکا یک کشتی باری مرتبط با ایران را توقیف و همچنین یک نفت‌کش تحریم‌شده را در آب‌های شرق سریلانکا، مصادره کرد.

نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد در همین حال، ایرانی‌ها نیز که تنگه هرمز را مسدود کرده‌اند، دوم اردیبهشت به سوی چند کشتی کانتینربر در نزدیکی تنگه تیراندازی کردند.

دست‌کم به یک کشتی، خسارت سنگینی وارد کرده‌ شده است.

آمارهای ورتکسا نشان می‌دهد صادرات ایران، به‌رغم محاصره و تهدیدهای آمریکا، ادامه یافته است.

دست‌کم ۳۴ تانکر نفتی و کشتی حمل گاز مرتبط با ایران از تنگه هرمز و خط محاصره آمریکا عبور کرده‌اند.

طبق نقشه‌ای که نیروی دریایی آمریکا منتشر کرده است، این خط محاصره از سواحل عمان، نزدیک راس‌الحد، تا مرز ایران و پاکستان کشیده شده است.

از میان کشتی‌هایی که از اوایل هفته گذشته عبور کرده‌اند، ۱۹ فروند در حال خروج از خلیج فارس بوده‌اند که بار ۱۷ فروند از آن‌ها نفت و محصولات نفتی بوده است.

ورتکسا این محموله‌ها را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای شناسایی کرده است، زیرا کشتی‌هایی که قصد دور زدن نیروهای آمریکایی را دارند، معمولا فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند.

نفت‌کش «هیرو ۲» آخرین بار بیش از یک ماه پیش در حال حرکت به سمت شمال در تنگه مالاکا دیده شد، در حالی که نفت‌کش «هدی» آخرین بار موقعیت خود را در اواخر فوریه در نزدیکی خورفکان مخابره کرده بود.

مقصد نهایی این دو محموله هنوز مشخص نیست.

بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام ایران به چین است، هرچند هند نیز در هفته‌های اخیر و پیش از انقضای معافیت‌های آمریکا، دو محموله نفت خام از ایران دریافت کرد.

کشتی‌های دیگر نیز در حال سنجش نیروی دریایی آمریکا هستند.

کشتی کوچک «جی سامر» (G Summer) که تحت تحریم آمریکا است، اول اردیبهشت از تنگه هرمز عبور کرد و داده‌های ردیابی نشان می‌دهند اکنون از مرزی که آمریکا محاصره را در آن اجرا می‌کند، گذشته است.

یک کشتی باری با پرچم گامبیا به نام «لیان استار» (Lian Star) نیز که اول اردیبهشت از تنگه هرمز عبور کرد، اکنون در نزدیکی خط مرزی است و در حال حرکت در حدود خط ساحلی ایران دیده می‌شود.

نفت‌کش «آتلانتیس ۲» (Atlantis II) که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، اواخر سه‌شنبه (اول اردیبهشت) حرکت به سمت تنگه را آغاز کرد و اکنون در نزدیکی جزیره لارک قرار دارد.

هنوز مشخص نیست که آیا این کشتی حامل بار است یا خیر.

کشتی حمل گاز «ال‌پی‌جی سوان» (LPG Sevan) نیز با وجود اینکه مقصد خود را شارجه امارات اعلام کرده، در حال نزدیک شدن به تنگه هرمز است.

این کشتی در گذشته محموله‌های ایرانی حمل کرده است.

در همین حال، نفت‌کش «اوشن جول» (Ocean Jewel) که پیوند شناخته‌شده‌ای با ایران ندارد و تحت مالکیت چین است، در نزدیکی آن‌ها دیده می‌شود.

پایگاه داده‌های دریایی نشان می‌دهد شرکت‌های مدیریتی این کشتی‌ها در امارات مستقر هستند.

حدود ۸۰۰ کشتی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) اعلام کرده است روی طرحی برای تخلیه بار این کشتی‌ها کار می‌کند که اجرای آن مشروط به کاهش تنش‌های جنگی است.