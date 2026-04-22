نمایش موشک در تجمعات حکومتی
به گزارش رسانههای جمهوری اسلامی سهشنبه شب در تجمعات حامیان حکومت در میادین اصلی شهرهای ایران، موشکهای بالستیک قدر، خرمشهر۴، فاتح۱۱۰ و خیبرشکن به نمایش درآمد.
والاستریت ژورنال گزارش داد ترامپ درباره احتمال بمباران دوباره ایران با مشاورانش گفتوگو کرده، اما تصمیم گرفته فشار مستمر را حفظ کند. مقامهای دولت او میگویند سیاست فشار حداکثری ادامه مییابد تا تهران پیشنهاد مشخصی ارائه کند، سپس درباره مذاکرات یا حملات جدید تصمیمگیری خواهد شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ بهتازگی از مشاوران خود درباره احتمال بمباران دوباره ایران پرسوجو کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است سیاست فشار مستمر بر تهران را ادامه دهد.
به نوشته این روزنامه، مقامهای دولت ترامپ گفتهاند آمادهاند صبر کنند و معتقدند سیاست فشار حداکثری که پیشتر نتیجه داده، بار دیگر نیز میتواند مؤثر باشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و تیمش راه میانه را انتخاب کردهاند؛ به این معنا که فشار بر جمهوری اسلامی بهطور نامحدود و تا زمانی که تهران پیشنهادی مشخص به آمریکا ارائه کند ادامه یابد. پس از آن، رئیسجمهوری آمریکا میتواند ارزیابی کند که آیا مذاکرات ادامه پیدا کند یا موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی دستور داده شود.
נשנال אינטרסט גזר דין
نشریه نشنال اینترست گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در عملیات خود علیه جمهوری اسلامی و در چارچوب مأموریتهای جاری امنیت دریایی، از شناور شناسایی خودکار جهانی موسوم به «جیایآرسی» استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، جیایآرسی یک شناور سطحی کوچک و بدون سرنشین است که برای جمعآوری اطلاعات، انتقال ارتباطات و ایفای نقشهای پشتیبانی رزمی طراحی شده و امکان حمل محمولههای قابل تعویض برای مأموریتهای مختلف را دارد.
نشنال اینترست نوشت این سامانه در حمایت از عملیات نظامی آمریکا در منطقه مستقر شده و تاکنون صدها ساعت گشت دریایی ثبت کرده است. به گفته این نشریه، این شناور بیسرنشین در مقابله با تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی، از جمله قایقهای تندرو وابسته به سپاه در خلیج فارس، به کار گرفته میشود.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگتر خواهد شد.
او افزود: «کشتیهایی در تنگه هرمز گیر افتادهاند و از سوی دیگر، معمولا حدود ۳۰ روز طول میکشد تا از این تنگه به مقصدی در آسیا برسند. این کشتیها باید بار خود را تخلیه کنند و سپس برگردند تا دوباره بارگیری کنند. هیچ راه گریزی از این موضوع نیست و استرالیا از پیامدهای آن مصون نیست.»
آنتونی آلبانیزی از تامین چهار محموله اضافی گازوئیل برای استرالیا خبر داد. این محمولهها که در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی برای استرالیا فراهم می کنند، از کره جنوبی (دو محموله)، یک محموله از برونئی و یک محموله از مالزی تامین شدهاند.
نخست وزیر استرالیا با اشاره به اینکه این درگیری همه کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای اقیانوس آرام را تحت تاثیر قرار داده است، گفت که دولت تمام تلاش خود را برای «محافظت» از استرالیاییها در برابر جنگ ایران انجام میدهد.
رسانههایی همچون والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز، در گزارشهای تازه خود خبر دادند که آسیا-اقیانوسیه نخستین و شدیدترین منطقهای بوده که خارج از خاورمیانه از این جنگ آسیب دیده است. این منطقه بهدلیل وابستگی شدید به واردات انرژی از خاورمیانه آسیبپذیر است. همچنین اقتصادهای بزرگ آن بهشدت درهمتنیدهاند و زنجیرههای تامین پیچیدهای دارند که از مرزها عبور میکنند.