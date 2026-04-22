مشاور قالیباف: تداوم محاصره، تفاوتی با بمباران ندارد
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، با انتشار پستی در ایکس درباره تمدید آتشبس از سوی دونالد ترامپ، نوشت: «تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتشبس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است.»
ساعاتی بعد از این اظهارنظر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام مسئول در مجلس، نوشت: «قالیباف به عنوان رییس مجلس مشاورانی در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد که از نظرات آنها همواره بهرهمند میشود؛ با این حال اعلام نظر این مشاوران که حق طبیعی آنهاست لزوما به معنای اعلام موضع قالیباف نیست.»