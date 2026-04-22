عاطفه عابد، ۲۳ ساله و فارغالتحصیل حقوق، در آستانه شروع زندگی حرفهای و مشترکش قرار داشت اما ماموران حکومتی شامگاه ۱۹ دی با شلیک مستقیم گلوله به سر او در جریان اعتراضات شهر مشهد، به زندگیاش پایان دادند.
عاطفه حقوق خوانده بود و به گفته نزدیکانش، قصد داشت سال بعد در آزمون وکالت شرکت کند.
او همچنین در آغاز زندگی مشترکاش قرار داشت و زمان اندکی از مراسم عقدش گذشته بود.
شامگاه ۱۹ دی در جریان اعتراضات در میدان معراج مشهد، عاطفه در کنار پدر و مادرش هدف شلیک مستقیم گلوله به ناحیه سر قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، در شرایطی که محل پر از ازدحام و درگیری بود، دسترسی فوری به پزشک امکانپذیر نشد و او در همانجا جان باخت.
پیکر عاطفه در روستای احمدآباد (بخش گلمکان) در استان خراسان رضوی به خاک سپرده شد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.