کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد حکومت ایران باید در چارچوب مذاکرات برای پایان دادن به جنگ، با تحویل اورانیوم غنی‌شده خود به ایالات متحده موافقت کند. او این اظهارات را در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مطرح کرد.

به گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید همچنین در کنفرانس مطبوعاتی بعدازظهر چهارشنبه اعلام کرد ترامپ در موضوع تمدید آتش‌بس، خواستار دریافت پاسخی «یکپارچه» از سوی تهران است، اما هنوز هیچ مهلتی برای این منظور تعیین نکرده است.

لیویت در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در مورد تعیین مهلت چند روزه برای پذیرش توافق گفت: «ترامپ نگفت که تمدید آتش بس ۳ تا ۵ روز است. خودش به صلاحدید خودش تصمیم خواهد گرفت که جدول زمانی چطور باشد.»

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: «به رژیم ایران این انعطاف پذیری را نشان دادیم تا با یک پیشنهاد منسجم و یکدست جلو بیایند چون بیشتر رهبرانشان از صحنه روزگار محو شده‌اند و بین‌شان اختلاف و چنددستگی زیادی وجود دارد.»

در همین حال، این مقام‌ آمریکایی تاکید کرد که ترامپ از روند اجرای محاصره علیه ایران «رضایت» دارد.

لیویت این محاصره را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» توصیف کرد و گفت این اقدام «در حال خفه کردن اقتصاد ایران» است و روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این کشور هزینه دارد. او تاکید کرد که ایالات متحده «اهرم کامل» را در این وضعیت در اختیار دارد.



