علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: «روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق مردم دنبال می‌شود و در صورت تامین کامل حقوق، جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر گفت‌وگو را ادامه می‌دهد.»

او افزود: «در کنار منطق مذاکره، توان دفاعی کشور محفوظ است و در صورت هرگونه بدعهدی، واکنش متناسب و قاطع صورت خواهد گرفت.»

زینی‌وند ادامه داد: «تصمیم‌گیری در کشور فردی نیست و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و تیم مذاکره‌کننده دنباله‌رو میدان و مطالبات مردم است.»