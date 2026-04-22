ارتش اسرائیل از حمله پهپادی حزبالله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد حزبالله دقایقی پیش یک پهپاد به سمت نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان پرتاب کرد.
ارتش اسرائیل افزود این پهپاد رهگیری شده است.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: «روند مذاکرات با هدف تثبیت حقوق مردم دنبال میشود و در صورت تامین کامل حقوق، جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر گفتوگو را ادامه میدهد.»
او افزود: «در کنار منطق مذاکره، توان دفاعی کشور محفوظ است و در صورت هرگونه بدعهدی، واکنش متناسب و قاطع صورت خواهد گرفت.»
زینیوند ادامه داد: «تصمیمگیری در کشور فردی نیست و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و تیم مذاکرهکننده دنبالهرو میدان و مطالبات مردم است.»
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از قطع اینترنت و فیلتر بودن سایتها و پیامرسانها انتقاد کردند.
یکی از مخاطبان گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظهشماری میکنند.»
تنها ساعتی پس از تمدید آتشبس، خبرگزاری رویترز و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش دادند دستکم سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفتند.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره تصمیم ترامپ برای تمدید آتشبس و تشدید تنش در تنگه هرمز توضیح میدهد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران «درخواست آمریکا از طریق پاکستان برای تمدید آتشبس» را پذیرفته است.
او گفت: «دیپلماسی ابزاری برای تامین منافع و امنیت ملی است و هر زمان که به این نتیجه برسیم که شرایط لازم و منطقی برای استفاده از این ابزار برای دستیابی به منافع ملی و تثبیت دستاوردهای ملت ایران در خنثی کردن اهداف شوم دشمنان وجود دارد، اقدام خواهیم کرد.»
بقایی افزود جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا اتخاذ نکرده است.
اعلام تمدید آتشبس با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ با واکنشهای گسترده و متفاوت شهروندان مواجه شده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، طیف وسیعی از استیصال و خشم تا خوشبینی به رویدادها و تاکید بر ضربه آخر به حکومت با اعتراضات خیابانی را در بر میگیرد.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.