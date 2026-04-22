سفیر وزیر خارجه ترکیه به لندن برای گفتوگو درباره تحولات ایران
یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، در هفته جاری برای گفتوگو درباره تحولات ایران و اوکراین راهی لندن خواهد شد.
یک منبع دیپلماتیک ترکیه اعلام کرد هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، در هفته جاری برای گفتوگو درباره تحولات ایران و اوکراین راهی لندن خواهد شد.
اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، سهشنبه در دیدار با گروهی از دیپلماتهای خارجی اعلام کرد رویای او سفر به بیروت و دیدار با مردم لبنان پس از برقراری صلح است.
هرتزوگ در این نشست که با حضور نمایندگان امارات متحده عربی و بحرین برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای همکاری با کشورهای منطقه بهمنظور ساختن آیندهای امنتر و بهتر آمادگی دارد.
پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به پیامدهای حملات در بافت متراکم شهری تهران طی جنگ اخیر پرداخت. مناطقی که بهدلیل راهبرد حکومت در استفاده از سپر انسانی، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی در آنها امری دشوار است.
بلومبرگ نیز با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، دو هزار و ۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مراکز اصلی تولید پتروشیمی در ایران، کشور با کمبود شدید برخی محصولات کلیدی این بخش مواجه شده است.
دو منبع آگاه در داخل ایران، این موضوع را تایید کردند.
کارشناسان در نشست عمومی ایراناینترنشنال در واشینگتن اعلام کردند اقتصاد ایران تحت فشار همزمان جنگ، تحریمها، محاصره آمریکا و اختلالآفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، احتمالا سریعتر از اقتصاد آمریکا یا جهان، از هم میپاشد.
میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها و استراتژیست پیشین تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آمادهسازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.
شبکه العربیه از تماس عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با مقامهای جمهوری اسلامی درباره مذاکرات با آمریکا خبر داد.
بر اساس این گزارش، پاکستان به حکومت ایران درباره پایان یافتن مهلت مذاکرات هشدار داده است.