کارشناسان در نشست عمومی ایران‌اینترنشنال در واشینگتن اعلام کردند اقتصاد ایران تحت فشار هم‌زمان جنگ، تحریم‌ها، محاصره آمریکا و اختلال‌آفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، احتمالا سریع‌تر از اقتصاد آمریکا یا جهان، از هم می‌پاشد.

میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و استراتژیست پیشین تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا، در نشست ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آماده‌سازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.

