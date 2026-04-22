نماینده مجلس: مجازات جاسوسی برای اسرائیل شامل مصادره اموال تا سلب تابعیت است
اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل از «مصادره اموال» آغاز میشود و ممکن است به «سلب تابعیت» منجر شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت وضعیت تنگه هرمز ناگزیر باید در کنار سایر مسائل حل شود، زیرا آزادی عبور و مرور به ابزار چانهزنی میان طرفها تبدیل شده است.
او تاکید کرد: «ما باید آزادی ناوبری را تضمین کنیم. این موضوع برای اقتصاد جهانی ضروری است.»
گروسی با اشاره به احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «بسیار مهم است که این روند ادامه پیدا کند. این یک فرایند پیچیده است.»
او افزود علاوه بر موضوع هستهای، مسائل دیگری از جمله تنگه هرمز، برنامه موشکهای بالستیک و موضوعات منطقهای نیز باید بررسی شوند.
او درباره هرگونه توافق احتمالی بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اگر و زمانی که توافقی حاصل شود، آژانس باید برای راستیآزمایی حضور داشته باشد. در غیر این صورت، آنچه وجود دارد یک توهم توافق است، نه یک توافق واقعی.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرد بازرسان این نهاد باید در محل حضور داشته باشند تا بررسی کنند که تعهدات مورد توافق بهطور کامل اجرا میشود.
مرکز تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک قایق سپاه پاسداران در فاصله ۲۸ کیلومتری از سواحل شمالشرق عمان، بدون هشدار به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و اقدام به تیراندازی کرده است.
بر اساس این گزارش، ناخدای کشتی اعلام کرد بخشی از این شناور دچار «خسارت سنگین» شده است.
در عین حال، به گفته ناخدا، تمامی خدمه در سلامت هستند و در این حادثه هیچ آتشسوزی یا خسارت زیستمحیطی گزارش نشده است.
قوه قضاییه مهدی فرید، زندانی سیاسی را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد.
مهدی فرید، از کارمندان پیشین سازمان انرژی اتمی ایران که پیشتر در زمستان سال ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، پس از مدتی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد و پس از برگزاری دادگاه در شعبه ۲۳، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت هر فرد یا شناوری که «توان جمهوری اسلامی را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند»، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
او افزود: «ما همچنان اموالی را که رهبری فاسد به نام مردم ایران به سرقت برده است، مسدود میکنیم.»
او با اشاره به ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد طی روزهای آینده «تاسیسات ذخیرهسازی جزیره خارک پر خواهد شد» و «چاههای نفتی شکننده ایران بسته خواهند شد.»
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفت محدود کردن تجارت دریایی جمهوری اسلامی «بهطور مستقیم شریانهای اصلی درآمد حکومت را هدف قرار میدهد» و تاکید کرد این وزارتخانه به اعمال «حداکثر فشار» در قالب کارزار «خشم اقتصادی» ادامه خواهد داد.
او اضافه کرد هدف این اقدامات، تضعیف نظاممند توانایی تهران برای «تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی» است.