عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: در صورت نپذیرفتن شروط ما، تهران تمایلی به مذاکره نخواهد داشت
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت رفتارهای دونالد ترامپ ناشی از «درک غلط او» از واقعیتهای ژئوپلیتیک است و شرایط را پیچیدهتر کرده است.
مالکی افزود: «اگر سواحل ایران ناامن شود، امنیت از تمام سواحل منطقه رخت برخواهد بست و در این شرایط هیات تصمیمگیرنده در دور دوم مذاکرات شرکت نخواهد کرد.»
او تاکید کرد این موضع به طرف پاکستانی ابلاغ شده و در صورت «نپذیرفتن شروط جمهوری اسلامی،» تهران تمایلی به مذاکره نخواهد داشت.