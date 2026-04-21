خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از انتقال یک موشک «قدر» به میان جمعیت در میدان ونک تهران خبر داد.

بر اساس تصاویر منتشرشده، این موشک در فضایی عمومی و در حضور شهروندان به نمایش گذاشته شده؛ موضوعی که از منظر ایمنی و اصول اولیه حفاظت از جان غیرنظامیان، به‌شدت محل پرسش است.

نمایش یا انتقال تجهیزات نظامی سنگین در محیط‌های شهری و در میان جمعیت، در تضاد با موازین شناخته‌شده بین‌المللی درباره حفاظت از غیرنظامیان در شرایط تنش و درگیری است؛ اصولی که تاکید دارند زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی نباید در کنار یا در میان مناطق غیرنظامی قرار گیرند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند چنین اقداماتی نه‌تنها جان شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه در صورت هرگونه حادثه یا تنش، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

این در حالی است که هم‌زمان، برخی صداهای منتقد سیاست‌های تنش‌زا در منطقه، با برچسب‌هایی چون «جنگ‌طلب» مواجه می‌شوند؛ تناقضی که بار دیگر بحث درباره نحوه مواجهه با امنیت و جان شهروندان را به میان آورده است.