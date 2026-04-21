نتانیاهو: عملیات در ایران هنوز به پایان نرسیده است
همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت آتشبس دوهفتهای با جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکید کرد عملیات این کشور در ایران هنوز خاتمه نیافته است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به تیم مذاکره جمهوری اسلامی هشدار داد: «تاریخ نشان داده وعدههای واشینگتن بدون اجرای عملی، ارزشی ندارند.»
در این مطلب آمده است: «هر توافق جدیدی باید مشروط به عمل کامل و قابل راستیآزمایی آمریکا به تعهداتش باشد، نه وعدههای کاغذی.»
این روزنامه افزود: «مذاکرهکنندگان ایرانی اینبار نه با انتظار جلب رضایت طرف مقابل، بلکه با درسهای تلخ گذشته و اصرار بر اثبات عملی نیات امریکا پای میز مینشینند.»
یک مقام آگاه آمریکایی به ایراناینترنشنال گفت هیات ایالات متحده قصد دارد بهزودی به اسلامآباد سفر کند، اما کاخ سفید هنوز زمان مشخصی برای این سفر تعیین نکرده است.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت: «اقدام آمریکا در محاصره بنادر و سواحل ایران و همچنین تجاوز به کشتی تجاری ما در دریای عمان، نقض آتشبس و مصداق جنایت جنگی است و ما حتما پاسخ این شرارتها را خواهیم داد»
او افزود: «احتمال شروع مجدد حملات دشمن اصلا کم نیست. باید ۱۰۰ درصد آماده باشیم.»
محسنی اژهای ادامه داد: «دشمنی که اهدافی داشت و تلاشهایی کرد، حتما از اقدامات خود دست برنمیدارد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی کانتینربر توسکا با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی است که آمریکا آنها را «دارای کاربرد مضاعف» میداند.
این بدان معناست که این محموله میتواند در حوزههای نظامی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در آستانه پایان آتشبس دوهفتهای در جنگ ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد اگر مقامهای جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشوند، «با مشکلاتی روبهرو خواهند شد که هرگز پیش از این ندیدهاند».
او همچنین بار دیگر از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه تمجید کرد و افزود بیرون کشیدن «گرد و غبار هستهای» حکومت ایران پس از این عملیات، روندی طولانی و دشوار خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت جمهوری اسلامی «مذاکره زیر سایه تهدید» را نمیپذیرد و در دو هفته اخیر، خود را برای «رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد» آماده کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد کشورهای حوزه خلیج فارس نگران تثبیت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز پس از مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن در اسلامآباد هستند.
یک شهروند ۴۴ ساله ایرانی به نام رضا دیندار از پاناما به آمریکا مسترد و در دادگاهی در سیاتل تفهیم اتهام شد. او به تبانی برای نقض تحریمها از طریق ارسال کالا به چین و سپس انتقال به ایران متهم شده است.
سایر تحولات ایران در ۲۴ ساعت گذشته را اینجا بخوانید.