شبکه آی۲۴: مقامهای آمریکایی نگران اثرگذاری اظهارات ترامپ بر روند مذاکرات هستند
به گزارش شبکه آی۲۴ اسرائیل، مقامهای آمریکایی هشدار دادند اظهارات علنی دونالد ترامپ ممکن است مذاکرات با جمهوری اسلامی را از مسیر خود خارج کند.
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی، با کاهش حدود ۲۵ درصدی به ۹۶۰ میلیون یورو رسید.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به تیم مذاکره جمهوری اسلامی هشدار داد: «تاریخ نشان داده وعدههای واشینگتن بدون اجرای عملی، ارزشی ندارند.»
در این مطلب آمده است: «هر توافق جدیدی باید مشروط به عمل کامل و قابل راستیآزمایی آمریکا به تعهداتش باشد، نه وعدههای کاغذی.»
این روزنامه افزود: «مذاکرهکنندگان ایرانی اینبار نه با انتظار جلب رضایت طرف مقابل، بلکه با درسهای تلخ گذشته و اصرار بر اثبات عملی نیات امریکا پای میز مینشینند.»
یک مقام آگاه آمریکایی به ایراناینترنشنال گفت هیات ایالات متحده قصد دارد بهزودی به اسلامآباد سفر کند، اما کاخ سفید هنوز زمان مشخصی برای این سفر تعیین نکرده است.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت: «اقدام آمریکا در محاصره بنادر و سواحل ایران و همچنین تجاوز به کشتی تجاری ما در دریای عمان، نقض آتشبس و مصداق جنایت جنگی است و ما حتما پاسخ این شرارتها را خواهیم داد»
او افزود: «احتمال شروع مجدد حملات دشمن اصلا کم نیست. باید ۱۰۰ درصد آماده باشیم.»
محسنی اژهای ادامه داد: «دشمنی که اهدافی داشت و تلاشهایی کرد، حتما از اقدامات خود دست برنمیدارد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی کانتینربر توسکا با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی است که آمریکا آنها را «دارای کاربرد مضاعف» میداند.
این بدان معناست که این محموله میتواند در حوزههای نظامی نیز مورد استفاده قرار گیرد.