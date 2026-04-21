انتقاد چین از «فضاسازی رسانهای» درباره کشتی ایرانی توقیفشده
وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد عبور و مرور عادی در تنگه هرمز هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
این وزارتخانه در واکنش به توقیف کشتی ایرانی توسکا از سوی ارتش ایالات متحده اعلام کرد پکن با هرگونه «نسبت دادن مغرضانه و فضاسازی رسانهای» در این باره مخالف است.
بر اساس تحلیل ماهوارهای شرکت دادهکاوی سینمکس، کشتی توسکا ۲۵ مارس در بندر تایچانگ چین در شمال شانگهای مشاهده شد و ۲۹ تا ۳۰ مارس به بندر گائولان در جنوب چین رسید.
این کشتی یکشنبه از سوی ارتش آمریکا در دریای عرب توقیف شد. بر اساس برخی گزارشها، این شناور دارای محمولهای با «کاربرد دوگانه» بوده است.