سی‌ان‌ان گزارش داد چین با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخایر گسترده نفت و کاهش وابستگی به سوخت وارداتی، در برابر بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران مقاومت کرده است.

بر اساس این گزارش، در حالی که کشورهای آسیایی با کمبود سوخت روبه‌رو شده‌اند، چین با اتکا به تولید داخلی انرژی و توسعه خودروهای برقی از شوک نفتی عبور کرده است.