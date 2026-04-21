وزیر ورزش: شاید در جام جهانی فوتبال شرکت نکنیم
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، گفت: «شاید در جام جهانی شرکت نکنیم.»
او اضافه کرد: «تصمیم گیری در خصوص حضور در جام جهانی با دولت و شورای امنیت ملی است.»
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، گفت: «شاید در جام جهانی شرکت نکنیم.»
او اضافه کرد: «تصمیم گیری در خصوص حضور در جام جهانی با دولت و شورای امنیت ملی است.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، اول اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهوسوم رسیده و از مرز ۱۲۴۸ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در حال طراحی سازوکاری برای ارائه «دسترسی طبقهبندیشده» به برخی کاربران و کسبوکارها هستند.
نتبلاکس افزود «پیامدهای انسانی و زیانهای اقتصادی این سانسور دیجیتال» همچنان رو به افزایش است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نوشت: «تاکنون هیچ هياتی از ایران به اسلامآباد پاکستان نرفته است؛ اعم از هیات اصلی یا فرعی؛ اولیه یا ثانویه.»
پیشتر شبکه الجزیره به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده بود هیات اولیه جمهوری اسلامی وارد اسلامآباد شده است و هیات اولیه آمریکا نیز در این شهر حضور دارد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به افزایش تقاضا برای پول نقد در ایران گفت: «بانکها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند. به نظر میرسد بانکها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکانپذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکند.»
او افزود مردم «با توجه به شرایط پیشبینی میکنند شاید مشکلی برای پرداختهای بانکی ایجاد شود، لذا پول نقد درخواست میکنند».
صمصامی «قاچاق و خرید ارز و دلار» و «فرار سرمایه» را از دیگر عوامل افزایش تقاضا برای پول نقد دانست.
همزمان با سخنان مختلف مقامهای جمهوری اسلامی، آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مجتبی خامنهای مجوز دور دوم مذاکره با آمریکا را صادر کرده است.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی پیکر امیرمهدی بیگلری و شاهین واحدپرست، دو معترض اعدام شده، را به صورت مخفیانه دفن کرده و محل مزار را هم به خانواده آنها اطلاع ندادهاند.
خبرگزاری قوه ضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ فروردین از اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست خبر داد.
قوه قضاییه این دو زندانی سیاسی را متهم کرد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کردند و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحهخانه دسترسی پیدا کنند».
پرونده بیگلری و واحدپرست به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.