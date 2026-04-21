رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: اگر توافق بشود، به معنای کوتاه آمدن در مقابل ترامپ نیست
علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی، خطاب به دونالد ترامپ گفت: «تو یک غلطی کردی که هیچ رییسجمهوری جرات این کار را نداشت. تو امام ما را کشتی. میدانی قصاص امام کشتن چیست؟ قطعه قطعه کردن تو در جلوی چشم جبهه مقاومت است.»
شیرازی در ادامه افزود: «ما تا انتقام قاسم سلیمانی را از ترامپ نگیریم، کوتاه نمیآییم.»
او در عین حال تاکید کرد: «اگر توافقی هم بشود، به معنای کوتاه آمدن در مقابل آمریکا و ترامپ نیست.»