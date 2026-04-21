روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به تیم مذاکره جمهوری اسلامی هشدار داد: «تاریخ نشان داده وعده‌های واشینگتن بدون اجرای عملی، ارزشی ندارند.»

در این مطلب آمده است: «هر توافق جدیدی باید مشروط به عمل کامل و قابل راستی‌آزمایی آمریکا به تعهداتش باشد، نه وعده‌های کاغذی.»

این روزنامه افزود: «مذاکره‌کنندگان ایرانی این‌بار نه با انتظار جلب رضایت طرف مقابل، بلکه با درس‌های تلخ گذشته و اصرار بر اثبات عملی نیات امریکا پای میز می‌نشینند.»