پنتاگون جزئیات بیشتری از درخواست بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷را منتشر کرد؛ افزایشی که به‌مراتب بزرگ‌ترین رشد سالانه در هزینه‌های دفاعی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

مقام‌های پنتاگون سه‌شنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دسته‌بندی‌ای ایجاد کرده که آن را «اولویت‌های ریاست‌جمهوری» می‌نامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.

سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجه‌ای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینه‌ها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.

در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانه‌های جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.

ادامه این گزارش را اینجا بخوانید