علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، گفت با توجه به موضع فعلی جمهوری اسلامی و مطالباتش در مذاکره با آمریکا، چشم‌انداز دستیابی به توافق دور به نظر می‌رسد.

او افزود با ابزارهایی که دونالد ترامپ در اختیار دارد، در صورت عدم توافق، گزینه‌هایی مانند تشدید فشار، محاصره دریایی و حمله مجدد نظامی همچنان روی میز هستند.