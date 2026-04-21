مدیرعامل شرکت فرودگاهها: پروازها به ترکیه و عمان بهزودی از سر گرفته میشوند
محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، گفت: «قرار است فرودگاه امام به مقاصد مسقط و ترکیه پرواز برقرار کند و راهاندازی پرواز مشهد-مسقط نیز در دست بررسی است.»
او افزود: «فرودگاه مهرآباد با تعداد محدودی پرواز اعلام آمادگی کرده. فرودگاههای کرمان و یزد نیز بر اساس نوتام صادرشده، از امروز عملیاتی میشوند.»
امیرانی ادامه داد: «بازگشایی و پذیرش پرواز در دیگر فرودگاهها منوط به صدور مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.»