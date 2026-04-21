کاهش قیمت نفت در پی امید به ازسرگیری مذاکرات تهران و واشینگتن
خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا نسبت به برگزاری مذاکرات با جمهوری اسلامی در پاکستان ابراز اطمینان کرده است، اما با نزدیک شدن به پایان آتشبس موقت، موانع و ابهامها همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت با خوشبینی به ازسرگیری مذاکرات کاهش یافت.
پایگاه خبری بلومبرگ نیز به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت اظهارات متنوع ترامپ درباره پیامدهای پایان آتشبس، نوعی «ابهام راهبردی» ایجاد میکند که آمریکا میتواند در مذاکرات از آن بهره ببرد، اما این ابهام همزمان ممکن است به سوءتفاهم با مذاکرهکنندگان حکومت ایران منجر شود.