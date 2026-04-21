در آستانه پایان آتش‌بس دوهفته‌ای در جنگ ایران، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هشدار داد اگر مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشوند، «با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد که هرگز پیش از این ندیده‌اند».

او همچنین بار دیگر از عملیات «چکش نیمه‌شب» در جنگ ۱۲ روزه تمجید کرد و افزود بیرون کشیدن «گرد و غبار هسته‌ای» حکومت ایران پس از این عملیات، روندی طولانی و دشوار خواهد بود.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت جمهوری اسلامی «مذاکره زیر سایه تهدید» را نمی‌پذیرد و در دو هفته اخیر، خود را برای «رو کردن کارت‌های جدید در میدان نبرد» آماده کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد کشورهای حوزه خلیج فارس نگران تثبیت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز پس از مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن در اسلام‌آباد هستند.

یک شهروند ۴۴ ساله ایرانی به نام رضا دیندار از پاناما به آمریکا مسترد و در دادگاهی در سیاتل تفهیم اتهام شد. او به تبانی برای نقض تحریم‌ها از طریق ارسال کالا به چین و سپس انتقال به ایران متهم شده است.

