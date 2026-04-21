روزنامه اعتماد: ادامه مذاکرات بهتر از سکوت و تقابل است
روزنامه اعتماد در گزارشی در خصوص مذاکرات اسلامآباد نوشت: «مسلم است که ادامه گفتوگو بهتر از سکوت و تقابل است و حتی مذاکرات ناموفق نیز میتواند بهعنوان ابزاری برای مدیریت بحران عمل کند.»
در آستانه پایان آتشبس دوهفتهای در جنگ ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد اگر مقامهای جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشوند، «با مشکلاتی روبهرو خواهند شد که هرگز پیش از این ندیدهاند».
او همچنین بار دیگر از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه تمجید کرد و افزود بیرون کشیدن «گرد و غبار هستهای» حکومت ایران پس از این عملیات، روندی طولانی و دشوار خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت جمهوری اسلامی «مذاکره زیر سایه تهدید» را نمیپذیرد و در دو هفته اخیر، خود را برای «رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد» آماده کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد کشورهای حوزه خلیج فارس نگران تثبیت کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز پس از مذاکرات احتمالی تهران و واشینگتن در اسلامآباد هستند.
یک شهروند ۴۴ ساله ایرانی به نام رضا دیندار از پاناما به آمریکا مسترد و در دادگاهی در سیاتل تفهیم اتهام شد. او به تبانی برای نقض تحریمها از طریق ارسال کالا به چین و سپس انتقال به ایران متهم شده است.
رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد کشتی «توسکا» با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلام «دوکاربردی» با امکان استفاده نظامی بوده است. این کشتی پس از توقف در چین و مالزی به خلیج عمان رسید. درباره ماهیت دقیق محموله توضیحی منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد کشتی کانتینربر «توسکا» با پرچم جمهوری اسلامی که یکشنبه توقیف شد، احتمالا حامل اقلامی بوده که آمریکا آنها را «دوکاربردی» میداند؛ کالاهایی با امکان استفاده نظامی و صنعتی.
به گفته این منابع، ارزیابیهای اولیه نشان میدهد این کشتی پس از سفری از آسیا چنین اقلامی را حمل میکرده و پیشتر نیز کالاهای مشابهی را جابهجا کرده بود. درباره ماهیت دقیق محموله توضیحی ارائه نشده است.
رویترز همچنین نوشت خدمه توسکا شامل یک کاپیتان ایرانی و شماری ملوان ایرانی بودهاند، هرچند مشخص نیست همه خدمه تابعیت ایرانی داشتهاند یا نه.
بر اساس تحلیل ماهوارهای شرکت «سینمکس»، توسکا ۲۵ مارس در تایچانگ چین، سپس در گائولان و بندر کلانگ مالزی توقف و کانتینر بارگیری کرده و هنگام رسیدن به خلیج عمان حامل کانتینر بوده است.
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، نیز پیشتر اعلام کرد کشتیای که ایالات متحده این آخر هفته در تنگه هرمز توقیف کرد، از چین به مقصد ایران در حرکت بود و با محمولههای شیمیایی مرتبط با برنامه موشکی ایران ارتباط داشت.
او گفت: «عملیات چکش نیمهشب در تابستان گذشته علیه تاسیسات هستهای ایران، نابودی کامل و تمامعیار «گرد و غبار هستهای» جمهوری اسلامی بود. بنابراین بیرون کشیدن آنها روندی طولانی و دشوار خواهد بود»
ترامپ افزود: «رسانههای جعلی و فاسدی مانند سیانان از اعتبار دادن به خلبانانی که در این عملیات شرکت داشتند خودداری میکنند و همواره در تلاش هستند این دستاورد را کوچک جلوه دهند.»
روزنامه واشینگتنپست به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد لحن اظهارات علنی دونالد ترامپ و ادامه محاصره آمریکا، دو مانع اصلی در مسیر پیشرفت مذاکرات میان تهران و واشینگتن هستند.
به نوشته این روزنامه، یک مقام پاکستانی نیز اعلام کرد میانجیها به ترامپ درباره پیامدهای این لحن هشدار دادهاند و از او خواستهاند اجازه دهد مذاکرات اسلامآباد بهعنوان نتیجهای «برد-برد» برای هر دو طرف جلوه کند.
واشینگتنپست همچنین به نقل از یک مقام ایرانی نوشت دو طرف تا حد زیادی بر سر چارچوب کلی توافق به تفاهم رسیدهاند، اما «حداکثرخواهی» علنی ترامپ میتواند روند دیپلماتیک را تضعیف کند.