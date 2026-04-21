شرکت مرسک: تردد کشتیها در تنگه هرمز بیش از حد خطرناک و ناپایدار است
شرکت مرسک، دومین شرکت بزرگ حملونقل کانتینری در جهان، روز سهشنبه اعلام کرد که وضعیت در تنگه هرمز برای تردد کشتیهایش بیش از حد خطرناک و ناپایدار است.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت رفتارهای دونالد ترامپ ناشی از «درک غلط او» از واقعیتهای ژئوپلیتیک است و شرایط را پیچیدهتر کرده است.
مالکی افزود: «اگر سواحل ایران ناامن شود، امنیت از تمام سواحل منطقه رخت برخواهد بست و در این شرایط هیات تصمیمگیرنده در دور دوم مذاکرات شرکت نخواهد کرد.»
او تاکید کرد این موضع به طرف پاکستانی ابلاغ شده و در صورت «نپذیرفتن شروط جمهوری اسلامی،» تهران تمایلی به مذاکره نخواهد داشت.
در حالی که آتشبس میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی همچنان برقرار است، پیامدهای جنگ برای بسیاری از شهروندان ایران همچنان ادامه دارد؛ از خسارت به خانهها گرفته تا فشارهای اقتصادی و ابهام در جبران آنها.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» به این موضوعات میپردازد
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که در آستانه مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ارتش این کشور برای آغاز دور جدید حملات در آمادگی کامل قرار گرفته است.
گفتوگو با سمیرا قرایی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت با توجه به موضع فعلی جمهوری اسلامی و مطالباتش در مذاکره با آمریکا، چشمانداز دستیابی به توافق دور به نظر میرسد.
او افزود با ابزارهایی که دونالد ترامپ در اختیار دارد، در صورت عدم توافق، گزینههایی مانند تشدید فشار، محاصره دریایی و حمله مجدد نظامی همچنان روی میز هستند.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرد که هنوز پاسخ رسمی از سوی جمهوری اسلامی درباره تایید اعزام هیات این کشور برای حضور در مذاکرات «صلح» اسلامآباد دریافت نشده است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان افزود که پاکستان بهعنوان میانجی، بهطور مستمر با طرف ایرانی در تماس است و مسیر دیپلماسی و گفتوگو را دنبال میکند.
او تاکید کرد که آتشبس ساعت سه و ۲۰ دقیقه صبح به وقت تهران (چهار و ۵۰ دقیقه صبح به وقت پاکستان» به پایان میرسد و تصمیم تهران برای شرکت در مذاکرات پیش از پایان آتشبس دو هفتهای، بسیار حیاتی است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان در ادامه گفت: «پاکستان تلاشهای صادقانهای برای متقاعد کردن رهبری جمهوری اسلامی جهت مشارکت در دور دوم مذاکرات انجام داده و این تلاشها همچنان ادامه دارد.»