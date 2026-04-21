خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صبح سهشنبه اول اردیبهشت به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی میرجعفری را «عامل اصلی به آتش کشیدن مسجد جامع قلهک و از لیدرهای شبکه همکار موساد» عنوان کرد.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
عبدالله جوادی آملی، مرجع تقلید، گفت: «قدرتهای استکباری تابع احترام قطعنامهها، قراردادها و پیمانها نیستند. مذاکره با مستکبر تمنای محال است، فقط باید جنگید.»
او اضافه کرد: «اگر کافر از مرز کفرش نگذرد، میتوان با او زندگی مسالمتآمیز داشت، اما مستکبر را هرگز نمیتوان تحمل کرد.»
رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی در اسلامآباد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکومت ایران «تحت تهدید و زور مذاکره نخواهد کرد».
او افزود: «این یک اصل مهم، اسلامی و الهیاتی است. کاش ایالات متحده این را درک کرده بود.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام امیرعلی میرجعفری، از معترضان بازداشتشده انقلاب ملی ایرانیان، صبح سهشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه اتهامهای منتسب به این معترض را «آتش زدن مسجد جامع قلهک» و «لیدری اعتراضات» اعلام کرده است.
میزان در گزارشی که سهشنبه اول اردیبهشت درباره اعدام میرجعفری منتشر کرد، او را «از عناصر مسلح همکار دشمن» خواند و نوشت که حکم اعدام او «بامداد امروز پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی»، اجرا شد.
بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میرجعفری را «شناسایی کرده» است.
در بخش دیگری از این گزارش به اعترافات اجباری این معترض اشاره شده و از قول او چنین نقل شده است: «در تاریخ هجدهم دی ماه به همراه دوستانم در اغتشاشات شرکت کردیم، به باجههای تلفن، شیشههای اتوبوس پرتابههایی زدیم، در میرداماد با بطریهایی که در آن بنزین ریخته بودیم موتورسیکلت آتش زدیم.»
درباره میرجعفری تا پیش از این خبر یا گزارشی منتشر نشده بود و درباره وضعیتش اطلاعرسانی نکرده بودند.
۳۱ فروردین نیز خبر اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی منتشر و اعلام شد که این دو به عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» متهم بودند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، شدت قابل توجهی به اجرای احکام اعدام داده است.
میزان در روایتی مشابه گزارس میرجعفری و موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد درباره معصوم شاهی و ولیدی نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیاتهای تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای پرشمار احکام اعدام در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شدند.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در سال گذشته میلادی، با کاهش حدود ۲۵ درصدی به ۹۶۰ میلیون یورو رسید.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی به تیم مذاکره جمهوری اسلامی هشدار داد: «تاریخ نشان داده وعدههای واشینگتن بدون اجرای عملی، ارزشی ندارند.»
در این مطلب آمده است: «هر توافق جدیدی باید مشروط به عمل کامل و قابل راستیآزمایی آمریکا به تعهداتش باشد، نه وعدههای کاغذی.»
این روزنامه افزود: «مذاکرهکنندگان ایرانی اینبار نه با انتظار جلب رضایت طرف مقابل، بلکه با درسهای تلخ گذشته و اصرار بر اثبات عملی نیات امریکا پای میز مینشینند.»