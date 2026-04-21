سازمان ملل خواستار تمدید آتشبس تهران و واشینگتن و بازگشت به گفتوگو شد
سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که آتشبس میان واشینگتن و تهران تمدید شود و همزمان بر لزوم بازگشت به گفتوگو تاکید کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز سهشنبه با انتشار تصاویری از انتقال یک موشک «قدر» به میان جمعیت در میدان ونک تهران خبر داد.
بر اساس تصاویر منتشرشده، این موشک در فضایی عمومی و در حضور شهروندان به نمایش گذاشته شده؛ موضوعی که از منظر ایمنی و اصول اولیه حفاظت از جان غیرنظامیان، بهشدت محل پرسش است.
نمایش یا انتقال تجهیزات نظامی سنگین در محیطهای شهری و در میان جمعیت، در تضاد با موازین شناختهشده بینالمللی درباره حفاظت از غیرنظامیان در شرایط تنش و درگیری است؛ اصولی که تاکید دارند زیرساختها و تجهیزات نظامی نباید در کنار یا در میان مناطق غیرنظامی قرار گیرند.
فعالان حقوق بشر میگویند چنین اقداماتی نهتنها جان شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه در صورت هرگونه حادثه یا تنش، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد.
این در حالی است که همزمان، برخی صداهای منتقد سیاستهای تنشزا در منطقه، با برچسبهایی چون «جنگطلب» مواجه میشوند؛ تناقضی که بار دیگر بحث درباره نحوه مواجهه با امنیت و جان شهروندان را به میان آورده است.
در آستانه پایان یافتن آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، چشمانداز ازسرگیری دور دوم گفتوگوها مبهم است. از یکسو اظهار نظرهای مقامهای تهران از تردید درباره مشارکت در مذاکرات حکایت دارد و از سوی دیگر پاکستان تلاش میکند مسیر دیپلماسی ادامه یابد و آتشبس تمدید شود.
در ساعتهای گذشته، مجموعهای از موضعگیریهای متناقض و گاه متضاد از سوی مقامهای پاکستانی، رسانههای جهانی به نقل از منابع آگاه و چهرههای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است که همگی از شکنندگی آتشبس و ازسرگیری گفتوگوها حکایت دارد.
وبسایت آکسیوس، همینطور روزنامههای نیویورکتایمز و واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه نوشتند که عزیمت برنامهریزیشده جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به اسلامآباد در روز سهشنبه ساعتها به تعویق افتاد، زیرا رهبری ایران همچنان بر سر شرکت در دور جدید مذاکرات صلح اختلاف نظر دارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبر صداوسیما گفت هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است.
پنتاگون جزئیات بیشتری از درخواست بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷را منتشر کرد؛ افزایشی که بهمراتب بزرگترین رشد سالانه در هزینههای دفاعی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
مقامهای پنتاگون سهشنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دستهبندیای ایجاد کرده که آن را «اولویتهای ریاستجمهوری» مینامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساختهای داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.
سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجهای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینهها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.
در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانههای جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در هفتاد و هشتمین سال تاسیس کشور اسرائیل در پیامی ویدیویی اعلام کرد: «در هر نسل، کسانی برخاستهاند تا ما را نابود کنند، اما ما بر دشمنان خود پیروز میشویم. محور شرارت ایران که قصد نابودی ما را داشت، اکنون برای بقای خود میجنگد. ما بخشهای بزرگی از آن را هدف قرار دادهایم.»
نتانیاهو گفت: «ما مانند شیر برخاستیم و مانند شیر جنگیدیم. ما دو عملیات جسورانه انجام دادیم تا تهدیدی وجودی را از خود دور کنیم؛ تهدیدی از بمبهای اتمی و هزاران موشک بالستیک. ما اتحاد خود با ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ را به سطحی بیسابقه رساندیم.»
او اضافه کرد: «ما بهشدت به رژیم تهدید در ایران ضربه زدیم و توانایی آن برای تهدید ما را تضعیف کردیم. جایگاه اسرائیل را به عنوان یک قدرت منطقهای تثبیت کردیم. اتحادهای جدید ایجاد کردیم و راه را برای گسترش صلح باز کردیم.»
نتانیاهو همچنین گفت: «در غزه، همه گروگانهایمان را تا آخرین نفر بازگرداندیم. ما از هر سو با حماس میجنگیم تا اطمینان حاصل کنیم غزه دیگر اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. در لبنان، ضربه شدیدی وارد کردیم، نصرالله را از بین بردیم و یک منطقه حائل عمیق ایجاد کردیم که تهدید را از شهرهای شمالی دور میکند و در سوریه نیز منطقه حائل ایجاد کردیم.»
عباس مقتدایی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت جمهوری اسلامی هرگز اسیر هیجانات و ماجراجوییهای مسئولان آمریکا و اسرائیل نخواهد شد.
او در ادامه گفت: «هیچ تهدیدی را نمیپذیریم، هر تهاجمی را پاسخ میدهیم و هر رفتار غیرمنطقی را با اقدامات «تنبیهی قاطعانه» تلافی خواهیم کرد.»
مقتدایی در پایان هشدار داد: «اگر آمریکا به سمت رفتارهای خشن یا آسیب به زیرساختها حرکت کند، با اقدامات متقابل و ضربات شدیدتر مواجه خواهد شد.»