اتحادیه اروپا با پیشبینی تابستانی سخت، تحریمها را علیه جمهوری افزایش میدهد
دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تابستان پیشرو به دلیل کمبود سوخت ناشی از جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، حتی در بهترین حالت نیز برای اروپا دشوار خواهد بود. همزمان، اتحادیه اروپا در تلاش است دامنه تحریمها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
یورگنسن سهشنبه یکم اردیبهشت در مادرید به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا در حال در نظر گرفتن تمهیداتی برای کاهش اثرات جنگ ایران بر تامین سوخت هواپیماهاست.
او افزود: «در صورت نیاز ممکن است منابع سوخت جت موجود را دوباره توزیع و به اشتراک بگذاریم.»
شرکتهای هواپیمایی اروپایی هشدار دادهاند که به دلیل جنگ ایران که مسیر اصلی تامین سوخت از طریق تنگه هرمز را مسدود کرده است، طی چند هفته آینده با کمبود سوخت مواجه خواهند شد.
