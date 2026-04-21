سنتکام: ۲۸ کشتی در پی محاصره دریایی آمریکا به بنادر ایران بازگردانده شدند
سنتکام اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی در سواحل جنوب ایران، با دستور نیروهای آمریکا، ۲۸ کشتی تغییر مسیر داده و به بنادر ایران بازگردانده شدهاند.
سنتکام اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی در سواحل جنوب ایران، با دستور نیروهای آمریکا، ۲۸ کشتی تغییر مسیر داده و به بنادر ایران بازگردانده شدهاند.
در حالی که آتشبس میان آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی همچنان برقرار است، پیامدهای جنگ برای بسیاری از شهروندان ایران همچنان ادامه دارد؛ از خسارت به خانهها گرفته تا فشارهای اقتصادی و ابهام در جبران آنها.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» به این موضوعات میپردازد
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که در آستانه مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ارتش این کشور برای آغاز دور جدید حملات در آمادگی کامل قرار گرفته است.
گفتوگو با سمیرا قرایی و بابک اسحاقی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت با توجه به موضع فعلی جمهوری اسلامی و مطالباتش در مذاکره با آمریکا، چشمانداز دستیابی به توافق دور به نظر میرسد.
او افزود با ابزارهایی که دونالد ترامپ در اختیار دارد، در صورت عدم توافق، گزینههایی مانند تشدید فشار، محاصره دریایی و حمله مجدد نظامی همچنان روی میز هستند.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرد که هنوز پاسخ رسمی از سوی جمهوری اسلامی درباره تایید اعزام هیات این کشور برای حضور در مذاکرات «صلح» اسلامآباد دریافت نشده است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان افزود که پاکستان بهعنوان میانجی، بهطور مستمر با طرف ایرانی در تماس است و مسیر دیپلماسی و گفتوگو را دنبال میکند.
او تاکید کرد که آتشبس ساعت سه و ۲۰ دقیقه صبح به وقت تهران (چهار و ۵۰ دقیقه صبح به وقت پاکستان» به پایان میرسد و تصمیم تهران برای شرکت در مذاکرات پیش از پایان آتشبس دو هفتهای، بسیار حیاتی است.
وزیر اطلاعرسانی پاکستان در ادامه گفت: «پاکستان تلاشهای صادقانهای برای متقاعد کردن رهبری جمهوری اسلامی جهت مشارکت در دور دوم مذاکرات انجام داده و این تلاشها همچنان ادامه دارد.»
وزارت خارجه عربستان سعودی «طرح تروریستی» که امارات متحده عربی را هدف قرار داده بود، محکوم کرد و اعلام کرد از امارات متحده عربی در مقابله با افراطگرایی و «تروریسم» حمایت میکند.
اداره امنیت دولتی امارات متحده عربی،پیشتر در ۳۱ فروردین اعلام کرد یک «گروه تروریستی» مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی کرده و اعضای آن را بازداشت کرده است.
دولت امارات متحده عربی گفته بود اعضای این گروه در زمینه جذب نیرو و سازماندهی فعالیتها اقدام میکردند و هدفشان دسترسی به مراکز و اماکن حساس کشور بوده است.