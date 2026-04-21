طرح سازمان بینالمللی دریانوردی برای تخلیه صدها کشتی گرفتار در خلیج فارس
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، اعلام کرد این نهاد در حال تدوین طرحی برای تخلیه صدها کشتی است که از زمان آغاز جنگ ایران، در منطقه خلیج فارس متوقف ماندهاند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به افزایش تقاضا برای پول نقد در ایران گفت: «بانکها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند. به نظر میرسد بانکها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکانپذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکند.»
او افزود مردم «با توجه به شرایط پیشبینی میکنند شاید مشکلی برای پرداختهای بانکی ایجاد شود، لذا پول نقد درخواست میکنند».
صمصامی «قاچاق و خرید ارز و دلار» و «فرار سرمایه» را از دیگر عوامل افزایش تقاضا برای پول نقد دانست.
همزمان با سخنان مختلف مقامهای جمهوری اسلامی، آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مجتبی خامنهای مجوز دور دوم مذاکره با آمریکا را صادر کرده است.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره توضیح میدهد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران امنیتی پیکر امیرمهدی بیگلری و شاهین واحدپرست، دو معترض اعدام شده، را به صورت مخفیانه دفن کرده و محل مزار را هم به خانواده آنها اطلاع ندادهاند.
خبرگزاری قوه ضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۶ فروردین از اجرای حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست خبر داد.
قوه قضاییه این دو زندانی سیاسی را متهم کرد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کردند و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحهخانه دسترسی پیدا کنند».
پرونده بیگلری و واحدپرست به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
وزارت امور خارجه چین ابراز امیدواری کرد عبور و مرور عادی در تنگه هرمز هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
این وزارتخانه در واکنش به توقیف کشتی ایرانی توسکا از سوی ارتش ایالات متحده اعلام کرد پکن با هرگونه «نسبت دادن مغرضانه و فضاسازی رسانهای» در این باره مخالف است.
بر اساس تحلیل ماهوارهای شرکت دادهکاوی سینمکس، کشتی توسکا ۲۵ مارس در بندر تایچانگ چین در شمال شانگهای مشاهده شد و ۲۹ تا ۳۰ مارس به بندر گائولان در جنوب چین رسید.
این کشتی یکشنبه از سوی ارتش آمریکا در دریای عرب توقیف شد. بر اساس برخی گزارشها، این شناور دارای محمولهای با «کاربرد دوگانه» بوده است.
سیانان گزارش داد چین با تکیه بر انرژیهای تجدیدپذیر، ذخایر گسترده نفت و کاهش وابستگی به سوخت وارداتی، در برابر بحران جهانی نفت ناشی از جنگ ایران مقاومت کرده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که کشورهای آسیایی با کمبود سوخت روبهرو شدهاند، چین با اتکا به تولید داخلی انرژی و توسعه خودروهای برقی از شوک نفتی عبور کرده است.