مقام اماراتی: ما همه آن چیزهایی هستیم که جمهوری اسلامی نیست
ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاریهای بینالمللی امارات، در گفتوگو با ایبیسی با اشاره به اینکه امارات بیش از هر کشور دیگری هدف حملههای جمهوری اسلامی قرار گرفته است، گفت: «کاملا روشن است که حکومت ایران این مسیر را انتخاب کرده است، زیرا ما هر آنچه آنها نیستند، هستیم. ما الگوی شکوفایی اقتصادی هستیم. ما دارای ادیان و فرهنگهایی از سراسر جهان هستیم»
ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاریهای بینالمللی امارات متحده عربی، در گفتوگو با شبکه ایبیسی اعلام کرد کشورش بیش از هر کشور دیگری هدف حملههای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
او گفت: «کاملا روشن است که حکومت ایران این مسیر را انتخاب کرده است، زیرا ما هر آنچه آنها نیستند، هستیم.»
الهاشمی با اشاره به جایگاه اقتصادی و اجتماعی امارات افزود: «ما الگوی شکوفایی اقتصادی هستیم. ما دارای ادیان و فرهنگهایی از سراسر جهان هستیم.»
تیم کوک اعلام کرد در ابتدای سپتامبر از سمت مدیرعاملی اپل کنارهگیری میکند و بهعنوان رییس هیئتمدیره این شرکت فعالیت خواهد کرد. کوک که از سال ۲۰۱۱ هدایت اپل را بر عهده داشت، جای خود را به جان ترنس، رییس بخش سختافزار، میدهد.
در دوران مدیریت کوک، سود سالانه اپل چهار برابر شد و به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید و ارزش این شرکت نیز بیش از ده برابر افزایش یافت و به حدود ۴ تریلیون دلار رسید.
جان ترنس که از سال ۲۰۰۱ به اپل پیوسته، با نظارت بر توسعه مک و آیپد در ساختار مدیریتی شرکت ارتقا یافته است. او هشتمین مدیرعامل اپل در ۵۰ سال گذشته و سومین مدیرعامل از زمان بازگشت استیو جابز در سال ۱۹۹۷ خواهد بود.
محمد باقر قالیباف، رییسمجلس شورای اسلامی که ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با آمریکا را برعهده دارد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که تهران مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیرد و خود را آماده نبرد کرده است.
او نوشت: «ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد. مذاکره زیر سایه تهدید را نمیپذیریم و در دو هفته اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم.»
در حالی که حضور هیات آمریکایی در اسلامآباد تایید شده است، جمهوری اسلامی هنوز بهطور رسمی حضور در دور دوم مذاکرات با آمریکا به میانجیگری پاکستان را اعلام نکرده است.
ساعاتی پیشتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود گفت: «اقدامات تحریکآمیز آمریکا، از نقض مستمر آتشبس تا تعرض به کشتیهای تجاری ایرانی و مواضع ضدونقیض و لفاظیهای تهدیدآمیز علیه ایران، مانعی اساسی در ادامه روند دیپلماتیک است و جمهوری اسلامی درباره ادامه مسیر تصمیمگیری خواهد کرد.»
رضا دیندار، معروف به رندا دیندار، شهروند ۴۴ ساله ایرانی که هفته گذشته از پاناما به ایالات متحده مسترد شد، دوشنبه ۳۱ فروردین در دادگاهی در شهر سیاتل حاضر و تفهیم اتهام شد. او به تبانی برای نقض تحریمهای ایران از طریق ارسال کالا به چین و سپس انتقال به ایران متهم شده است.
چارلز نیل فلوید، معاون اول دادستان کل ایالات متحده دوشبنه گفت کیفرخواستی ۹ فقرهای برای دیندار صادر شده است.
او که پیشتر در اوت ۲۰۱۴ از سوی هیات منصفه عالی متهم شده بود، در ماه ژوییه به خواست آمریکا در پاناما بازداشت شد.
فلوید گفت: «کسانی که در این تبانی دست داشتند تصور میکردند که میتوانند با ارسال کالا از طریق یک کشور ثالث، در این مورد چین، محدودیتهای صادراتی را دور بزنند اما نیروهای اجرای قانون این طرح را کشف کردند و هیات منصفه عالی کیفرخواستی را صادر کرد که به حضور روز دوشنبه رضا دیندار در دادگاه منجر شد.»
بر اساس کیفرخواست، اقدامات این پرونده نقض تحریمهای اعمالشده علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی رییسجمهوری در مارس ۱۹۹۵ و بازاعمالشده در سال ۲۰۰۱ است. این دستورات، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تامین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات از ایالات متحده به ایران یا دولت ایران را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مجوز ممنوع میکند.
این فرمان اجرایی همچنین صادرات یا تامین کالا، فناوری یا خدمات به اشخاص در کشورهای ثالث را در صورتی که دانسته یا بهطور معقول باید دانسته شود که این اقلام برای تامین، انتقال یا صادرات مجدد به ایران در نظر گرفته شدهاند، ممنوع میسازد.
بر اساس کیفرخواست، دیندار بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، دیندار مدیریت کسبوکاری به نام نیوپورت سورسینگ سولوشن (New Port Sourcing Solutions) در شهر شیآن چین را بر عهده داشت. این شرکت این واقعیت را پنهان میکرد که در حال تهیه اقلامی از ایالات متحده برای شرکتهایی در ایران است.
طبق کیفرخواست این شرکت بهطور متقلبانه ادعا میکرد که مقصد کالاها چین است.
در کیفرخواست آمده است که در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، دیندار و همدستانش با فریبکاری، قطعات سه سامانه سونار نظامی را از یک شرکت در حوزه قضایی غربی واشینگتن خریداری و ادعا کردند یک شرکت در چین از این سامانهها استفاده خواهد کرد.
در کیفرخواست گفته شده است که در تمام مدت، برنامه این بود که قطعات از طریق چین به ایران ارسال شود؛ اقدامی که نقض کنترلهای صادراتی محسوب میشود.
دیوید پیترز، معاون وزیر در اداره صنعت و امنیت و مسئول اجرای قوانین صادرات آمریکا، نیز گفت: «اداره صنعت و امنیت متعهد به اجرای قوانین کنترل صادرات کشور است. این کیفرخواست و استرداد، نشانهای از این تعهد است.»
ادی وانگ، مسئول ویژه اداره تحقیقات امنیت داخلی در لسآنجلس، گفت: «این استرداد موفق گامی مهم در جهت پاسخگو کردن اعضای این تبانی است که اقداماتشان تهدیدی برای امنیت ملی ما بود.»
او افزود: «ماموران اداره تحقیقات امنیت داخلی در همکاری نزدیک با شرکای داخلی و بینالمللی اجرای قانون نشان میدهند که افرادی که تلاش میکنند از نظام تجاری آمریکا سوءاستفاده کنند و فناوری حساس را به تهدیدات خارجی منتقل کنند، با وجود تلاش برای فرار از عدالت در خارج از کشور، با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.»
دیندار با اتهاماتی شامل تبانی، دو فقره صادرات به یک کشور تحت تحریم، دو فقره قاچاق کالا از ایالات متحده، دو فقره پولشویی در ارتباط با مبلغ ۹۷ هزار و ۶۰۰ دلار که شرکت برای خرید به آمریکا ارسال کرده، و دو فقره ثبت اسناد صادراتی جعلی مواجه است.
دیندار در صورت محکومیت، ممکن است با مجازات تا ۲۰ سال زندان روبهرو شود.
کارزار شناسایی همکاران و وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا
در هفتههای گذشته کارزار شناسایی و اخراج ایرانیان وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکا با شدت بیشتری دنبال میشود.
رضا دیندار دومین ایرانی است که اولین جلسه دادگاه آنها دوشنبه ۳۱ فروردین برگزار شد.
بیل اِسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، یکشنبه ۳۰ فروردین اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است.
شمیم مافی، ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لسآنجلس، به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
اِسایلی گفت: «شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجیگری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیونها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط میشود.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا ۲۷ فروردین پس از اعلام خبر دستگیری یوسف عزیزی، شهروند ایرانی، به ایراناینترنشنال گفت که اون به ارائه اطلاعات نادرست و پنهانکاری در مدارک مهاجرتی خود متهم است. به گفته این نهاد، عزیزی در فرم درخواست ویزا در سال ۲۰۱۳ اطلاعات خلاف واقع ارائه داده و عضویت در سازمان بسیج را انکار کرده بود.
وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۲ فروردین از بازداشت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، رییس پیشین سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، و سیدمحمد هاشمی، از چهرههای پشت پرده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، خبر داد.
در این گزارش آمده بود که عیسی هاشمی و همسرش، مریم طهماسبی، سال ۲۰۱۴ با ویزای تحصیلی به آمریکا آمده بودند و اکنون اقامت دائم آنها لغو شده است.
این وزارتخانه ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که حمیده سلیمانی افشار، دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدند. همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شد.