روزنامه اورشلیم‌پست، ۳۱ فروردین، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای جنگ بر جایگاه قطر پرداخت نوشت که این کشور پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی با یک «شوک بی‌سابقه» روبه‌رو شده است.

حملات ایران و فلج شدن شریان‌های اقتصادی

طبق گزارش اورشلیم‌پست، تعداد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به خاک قطر حدود ۷۰۰ مورد برآورد شده است.

اگرچه سامانه‌های پدافندی مانع از بروز تلفات جانی در میان غیرنظامیان شدند، اما پیامدهای اقتصادی این حملات، ساختار مالی قطر را دچار بحران کرده است.

اورشلیم‌پست تاکید می‌کند که این حملات به «سقوط کامل صنعت گردشگری و خروج گسترده اتباع خارجی» منجب شده است.

همچنین زمین‌گیر شدن ناوگان هوایی قطر تنها بخشی از تبعات اولیه این حملات بود که فضای کسب‌وکار را در این کشور به بن‌بست کشانده است.

بحران در قلب تپنده انرژی

در بخش دیگری از این گزارش، به ضربه کاری حملات ایران به منطقه استراتژیک «راس‌لفان» اشاره شده است.

اورشلیم‌پست می‌نویسد در حالی که ناامنی در تنگه هرمز صادرات انرژی را متوقف کرده، حملات مستقیم موشکی اواخر اسفند به تاسیسات راس‌لفان، خساراتی میلیاردی برجای گذاشته است.

این گزارش با استناد به برآوردهای رسمی تخمین می‌زند که بازسازی این زیرساخت‌ها ممکن است تا پنج سال به طول بکشد. این به معنای از دست رفتن سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد است که بیش از ۳۷ درصد بودجه دولت قطر را شامل می‌شود.

این بحران نه‌تنها قطر، بلکه امنیت انرژی کشورهایی نظیر ژاپن و ایتالیا را نیز تهدید می‌کند.

شکست دیپلماسی اقتصادی برای خرید نفوذ سیاسی

اورشلیم‌پست می‌نویسد که حملات و فشارهای نظامی، هم‌زمان با یک بیداری تلخ سیاسی برای سران دوحه همراه بوده است.

قطر که سال‌ها تلاش کرد با دلارهای نفتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای خود در واشینگتن نفوذ بخرد، اکنون خود را در حاشیه می‌بیند.

بر اساس تحلیل این روزنامه، حتی وعده سرمایه‌گذاری ۱.۲ تریلیون دلاری نیز نتوانست جایگاه قطر را به سطح نفوذ اسرائیل در کاخ سفید برساند.

به تعبیر تحلیل‌گران، برای مقام‌های قطری روبه‌رو شدن با این واقعیت که نسبت به رقبای منطقه‌ای نفوذ سیاسی بسیار کمتری در کاخ سفید دارند، چیزی شبیه به یک «سیلی محکم» است.

آینده مبهم اعتبار بین‌المللی

در نهایت، گزارش اورشلیم‌پست این سوال بنیادین را مطرح می‌کند که آیا قطر همچنان یک شریک قابل اعتماد خواهد بود؟

اگرچه ثروت عظیم صندوق‌های مالی حکومتی ممکن است ضربات مالی کوتاه‌مدت را جبران کند، اما تخریب اعتبار این کشور به عنوان یک «کشور امن» ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با اورشلیم‌پست گفتند که این بحران، توسعه اقتصادی منطقه را ۲۰ سال به عقب رانده و قطر اکنون با بحران جدی بازسازی اعتماد از دست رفته خود در سطح جهانی روبه‌رو است؛ بحرانی که با بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات نفتی و گازی حل نخواهد شد.