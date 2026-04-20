لاوروف و عراقچی تلفنی گفتوگو کردند
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بر ضرورت حفظ آتشبس میان ایران و آمریکا تاکید کرد.
همزمان با روز ملی نان و گندم در ایران، گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال از کمبود نان در بسیاری مناطق حکایت دارد. شهروندان میگویند که افزایش شدید قیمتها سبب شده بسیاری از مردم برای دسترسی به این کالای اساسی با مشکل روبهرو شوند.
شهروندی از ملارد در غرب شهر تهران نوشت: «بسیاری از نانواییها با کمبود آرد مواجهاند و نمیتوانند پاسخگوی صفهای طولانی مردم باشند.»
شهروند دیگری نیز از افزایش «دو برابری» قیمت نان بلافاصله پس از جنگ خبر داد و نوشت: «نان بربری الان ۲۵ هزار تومان و سنگک ۳۵ هزار تومان است. آرد یارانهای هم حذف شده است.»
قیمتهای گزارششده بسیار بالاتر از نرخهای رسمی هستند؛ آخرین قیمت مصوب برای نان سنگک حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تومان و برای نان بربری حدود ۵ هزار ۵۰۰ تومان است.
تعیین روزی به نام نان و گندم در تقویم ایران (۳۱ فروردین) بر نقش محوری این محصول در زندگی روزمره مردم تاکید دارد، اما روایتهای مردم از شهرهای مختلف ایران، از وخیمتر شدن وضعیت یکی از اصلیترین اقلام مصرفی مردم حکایت دارد و نشان میدهد حتی خرید نان برای بسیاری از مردم روزبهروز سختتر میشود.
ادعاهای متناقض درباره تامین گندم
خودکفایی در تولید گندم سالهاست که رویای بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است. نخستین جشن خودکفایی گندم ۲۶ آبان ۱۳۸۳ در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی برگزار شد. هرچند این خودکفایی در سالهای بعد به دلایل مختلف از جمله کمبود آب ادامه نیافت و جمهوری اسلامی همچنان مجبور به واردات گندم بود، اما رویای خودکفایی همچنان در اظهارات مسئولان تکرار میشد.
اکنون، ۲۲ سال پس از نخستین «جشن خودکفایی» در حالیکه خرید نان به چالشی اقتصادی برای شهروندان تبدیل میشود، عطاءالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران، بار دیگر رویای خودکفایی را تکرار کرد. او شنبه ۲۹ فروردین گفت: «کشور امسال نیازی به واردات گندم نخواهد داشت.»
با این حال، دادههای رسمی گمرک نشان میدهد ایران در ۱۰ ماه پایانی سال گذشته حدود ۲.۷۵ میلیون تُن گندم به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار وارد کرده است: بخش عمده آن از روسیه و بخشی نیز از طریق واسطههایی مانند امارات متحده عربی و ترکیه..
اتکا به واسطههایی که خودشان از صادرکنندگان عمده گندم نیستند، نشاندهنده پیچیدگیهایی است که به محدودیتهای بانکی و مسیرهای پرداخت مربوط میشود. این پیچیدگیها با تحمیل هزینههای اضافی حملونقل و کارمزدها، هزینه تمامشده را افزایش میدهد.
فاصله میان اظهارات رسمی و آمار واردات، پرسشهایی را درباره پایداری تولید داخلی و اعتبار ادعاهای مربوط به خودکفایی مطرح میکند.
افزایش هزینهها و فشارهای ناشی از سیاستگذاری
از آغاز سال ۱۴۰۵ قیمت نان در استانهای مختلف افزایش یافته است؛ افزایشی که در پی کاهش یارانهها و حرکت بهسوی نظام تکنرخی آرد رخ داده است. قیمتها اکنون بسته به نوع آرد و منطقه متفاوت است و برخی نانواییها نان را بالاتر از نرخهای رسمی میفروشند.
با وجود آنکه مجلس در بودجه، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۳ میلیارد دلار) برای یارانه نان اختصاص داده، هنوز برای سال جاری فهرست جدیدی از نرخهای مصوب در سطح ملی منتشر نشده است. در نتیجه، نرخهای سال گذشته همچنان ملاک عملاند، در حالی که اجرای آنها نیز یکدست و منسجم نیست.
تورم و کمبودها، فشار بر خانوارها را بیشتر کرده است
پیش از شروع جنگ دوم ایران و حملات آمریکا و اسرائیل، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷۰ درصد فراتر رفته و تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شده بود. دادههای رسمی نشان میدهد نرخ تورم سالانه نان و غلات حدود ۱۴۰ درصد ثبت شده است.
حذف یا کاهش آرد یارانهای در بخشی از بازار نیز بر شدت فشارها افزوده و سبب شده نانواییهای بیشتری با سیستم پرهزینهتر «آرد آزاد» فعالیت کنند.
گزارشهای مردمی نشان میدهد اثر همزمان کمبود و افزایش قیمتها بیش از پیش آشکار شده است. صفهای طولانی مقابل نانواییها و ناپایداری در عرضه، در کنار افزایش شدید قیمتهای خردهفروشی شاهدی بر این ادعاست.
برای بسیاری از خانوادههاا، نان همچنان یکی از اصلیترین منابع غذایی است و به همین دلیل این تغییرات اهمیت ویژهای دارد.
روایتهای رسیده از تهران و مناطق دیگر نشان میدهد فشار گستردهتری در سراسر کشور در جریان است؛ جایی که دسترسی به کالاهای اساسی بیش از پیش تحت تاثیر افزایش هزینهها و ناهماهنگی در عرضه و تغییرات سیاستهایی قرار گرفته است که در برقراری ثبات در بازار ناتواناند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، دوشنبه اظهارات وزیر انرژی دولت خود را مبنی بر اینکه قیمت بنزین تا سال ۲۰۲۷ کاهش نخواهد یافت رد کرد و گفت آمریکاییها میتوانند به محض پایان جنگ ایران انتظار کاهش هزینهها را داشته باشند.
ترامپ به نشریه هیل گفت: «فکر میکنم او در این مورد اشتباه میکند. کاملاً اشتباه.»
او افزود که انتظار میرود قیمتها «به محض اینکه این [درگیری] تمام شود» کاهش یابد.
کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، یکشنبه به سیانان گفته بود که بنزین زیر ۳ دلار در هر گالن «ممکن است تا سال آینده اتفاق نیفتد.»
اورشلیم پست در گزارشی نوشت که حملات جمهوری اسلامی، نهتنها زیرساختهای کلیدی انرژی را فلج کرده، بلکه سبب تزلزل جایگاه سیاسی و اعتبار اقتصادی دوحه را به عنوان پایگاهی امن برای سرمایهگذاری بینالمللی شده است؛ ضایعهای که بهراحتی جبران نمیشود.
روزنامه اورشلیمپست، ۳۱ فروردین، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای جنگ بر جایگاه قطر پرداخت نوشت که این کشور پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی با یک «شوک بیسابقه» روبهرو شده است.
حملات ایران و فلج شدن شریانهای اقتصادی
طبق گزارش اورشلیمپست، تعداد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به خاک قطر حدود ۷۰۰ مورد برآورد شده است.
اگرچه سامانههای پدافندی مانع از بروز تلفات جانی در میان غیرنظامیان شدند، اما پیامدهای اقتصادی این حملات، ساختار مالی قطر را دچار بحران کرده است.
اورشلیمپست تاکید میکند که این حملات به «سقوط کامل صنعت گردشگری و خروج گسترده اتباع خارجی» منجب شده است.
همچنین زمینگیر شدن ناوگان هوایی قطر تنها بخشی از تبعات اولیه این حملات بود که فضای کسبوکار را در این کشور به بنبست کشانده است.
متن کامل این تحلیل را اینجا بخوانید
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل او را برای حمله به جمهوری اسلامی متقاعد نکرده است.
ترامپ، در تروث سوشال نوشت: «اسرائیل هرگز من را وارد جنگ با جمهوری اسلامی نکرد. آنچه باعث این تصمیم شد نتایج حملات هفتم اکتبر بود که با باور همیشگی من همسو است، ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
این اظهارات پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی ادعا کرده بودند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای جنگ علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.
ترامپ نوشت: «من با ناباوری کامل نظرسنجیهای رسانههای جعلی را میخوانم. ۹۰ درصد از حرفهایی که میزنند دروغ است. نظرسنجیها دستکاری شده است.»
او با اشاره به «تغییر حکومت» افزود: «رهبران جدید ایران اگر هوشمند باشند، این کشور میتواند آیندهای عالی و شکوفا داشته باشد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، در مراسم روز یادبود در اورشلیم گفت که خلبانان اسرائیلی آسمان ایران را در کنترل دارند، اما اسرائیل «کار را در ایران تمام نکرده است».
او افزود که جهان عزم اسرائیل را برای دفاع از خود و «برای دفاع از بشریت در برابر تعصب وحشیانه» به رسمیت میشناسد.
نتانیاهو ادامه داد که اسرائیل و ایالات متحده «کل تمدن غرب را بر دوش خود حمل میکنند».