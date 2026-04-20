رییس سازمان پزشکی قانونی ایران شمار کشتهشدگان جنگ را ۳۳۷۵ نفر اعلام کرد
عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد در جریان جنگ اخیر، ۳۳۷۵ نفر در ایران کشته شدند که پیکر ۴۰ درصد از آنها بهدلیل نوع بمبها و موشکهای استفادهشده در حملات آمریکا و اسرائیل، در ابتدا قابل شناسایی نبود.
او افزود استانهای تهران، هرمزگان و اصفهان بهترتیب بیشترین آمار جانباختگان را به خود اختصاص دادهاند.
موساد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شینبت) و پلیس اسرائیل در اطلاعیهای، از خنثیسازی سازوکار مخفی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای راهبردی در سراسر جهان خبر دادند.
بر اساس این اطلاعیه، این دستاورد نتیجه «فعالیتهای فشرده موساد و شرکای آن در نهادهای امنیتی و انتظامی جهان» بود و نقطه اوج آن را میتوان «بازداشت و بازجویی گسترده از اعضای هستههای تروریستی» دانست.
در ادامه اطلاعیه آمده است: «چند هفته پیش در جمهوری آذربایجان، یک شبکه تروریستی شناسایی و منهدم شد که در حال برنامهریزی برای حمله به یک هدف راهبردی، یعنی خط لوله نفتی باکو-تفلیس-جیهان که از گرجستان و ترکیه عبور میکند، بود.»
همچنین این شبکه قصد داشت چندین هدف و نهاد یهودی در آذربایجان را مورد حمله قرار دهد؛ از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و شماری از رهبران جامعه یهودی.
مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند زندگی آنان بهطور فزایندهای تحت تاثیر پیامدهای مشکلات معیشتی، قطعی اینترنت و کمبود دارو قرار گرفته است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای ارسالی شهروندان آمده است.
- «اوضاع اقتصادی اصلا خوب نیست. در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم مشغول به کار هستم. هنوز حقوق اسفندماه یا عیدی و سنوات را پرداخت نکردهاند. برخی شرکتها بهدلیل نداشتن قطعه و تولید، تعدیل نیرو دارند.»
- «اینترنت رسما و شرعا طبقاتی شده و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کسبوکارها و حالا پزشکان میتونن درخواست بدن تا اینترنت پرو داشته باشن.»
- «داروهای اصلی سرطان اپدیوو و یروو در ایران موجود نیست. برای مادرم هر دوره را اپدیوو ۲۵۰ و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان میخریم و هر ۲۰ روز تکرار میشود. با افزایش دلار، هزینهها نجومی میشود و بیمار سرطانی بین مرگ و ورشکستگی میماند.»
- «در داروخانه کار میکنم. بهخصوص از ۱۵ فروردین به بعد، با افزایش بیسابقه قیمت داروهای معمولی و کسری شدید برخی داروهای اعصاب مثل کلونازپام و آسنترا مواجه هستیم. از همه بدتر، اظهار ناراحتی بیماران برای افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نسخههاست که گاهی بهدلیل نداشتن پول، دارو را نمیبرند.»
- «از خوزستان پیام میدهم. ۳۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت انواع دارو افزایش پیدا کرده؛ دشواری پرداخت برای مردم و ناتوانی داروخانه در تامین مجدد دارو بدون دریافت ماهانه پول از سازمانهای بیمهگر.»
- «یک دختر ۱۷ سالهام که اجاره خونه، خرج داروهای مادرم و دو خواهر کوچک مدرسهای روی دوشم بود. آنلاینشاپ داشتم و کار میکردم. الان دوماهه از اجاره عقب افتادم.»