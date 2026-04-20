عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، اعلام کرد در جریان جنگ اخیر، ۳۳۷۵ نفر در ایران کشته شدند که پیکر ۴۰ درصد از آن‌ها به‌دلیل نوع بمب‌ها و موشک‌های استفاده‌شده در حملات آمریکا و اسرائیل، در ابتدا قابل شناسایی نبود.

او افزود استان‌های تهران، هرمزگان و اصفهان به‌ترتیب بیشترین آمار جان‌باختگان را به خود اختصاص داده‌اند.