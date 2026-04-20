با وجود توقف نسبیِ درگیری‌های گسترده، اسرائیل با ممنوع کردن بازگشت ساکنان به ده‌ها روستا و تثبیت مواضع نظامی تا نزدیکی رودخانه لیتانی، بر تداوم حضور خود در جنوب لبنان اصرار می‌ورزد؛ اقدامی که یادآور اشغال ۱۸ ساله این مناطق در قرن گذشته، از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰، است.

تثبیت مواضع و ممنوعیت بازگشت آوارگان

به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل دوشنبه ۳۱ فروردین با انتشار نقشه‌ای که حول ۲۱ روستای مرزی یک خط قرمز ترسیم کرده بود، به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد که از نزدیک شدن به این مناطق و همچنین حریم رودخانه لیتانی خودداری کنند.

رویترز اشاره می‌کند که ارتش اسرائیل بیش از ۵۰ روستای دیگر را نیز به عنوان مناطق ممنوعه برای بازگشت آوارگان مشخص کرده است.

این خبرگزاری گزارش می‌دهد که علی‌رغم اجرای آتش‌بس، ارتش اسرائیل مواضع خود را در عمق ۵ تا ۱۰ کیلومتری خاک لبنان تثبیت کرده و هدف از این اقدام را ایجاد یک منطقه حائل برای جلوگیری از حملات حزب‌الله و مقابله با «فعالیت‌های تروریستی» عنوان کرده است.

در همین حال، مقام‌های حزب‌الله و شوراهای محلی لبنان نیز به دلیل خطر حملات اسرائیل، به شهروندان هشدار داده‌اند که هنوز زمان مناسب برای بازگشت به خانه‌هایشان فرا نرسیده است.

احیای منطقه امنیتی پس از ۲۶ سال

روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی تحلیلی، وضعیت کنونی را «تلاشی برای ایجاد منطقه امنیتی اسرائیل در جنوب لبنان پس از ۲۶ سال از زمان خروج در سال ۲۰۰۰» توصیف کرده است.

بر اساس این گزارش، فرماندهان ارتش اسرائیل اگرچه از به کار بردن واژه «منطقه امنیتی» پرهیز می‌کنند و آن را «منطقه دفاعی» می‌نامند، اما مرزهای تعیین‌شده در نقشه‌های جدید، شباهت چشمگیری به منطقه تحت اشغال اسرائیل در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ دارد.

تایمز اسرائیل به نقل از سرهنگ آریک مویال، فرمانده تیپ ناخال، می‌نویسد که هدف اصلی، حذف تهدید شلیک موشک‌های ضدتانک و جلوگیری از نفوذ به شهرک‌های شمالی است.

تفاوت عمده این دوره با گذشته، تخریب گسترده زیرساخت‌های روستایی و تخلیه تقریبا کامل جمعیت غیرنظامی است.

به گفته مقام‌های نظامی، این اقدام شناسایی و هدف قرار دادن نیروهای باقی‌مانده حزب‌الله را آسان‌تر کرده است.

بستر سیاسی درگیری‌ها

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که پایان درگیری‌ها در لبنان بخشی از توافق گسترده‌تر و آتش‌بس کنونی میان واشینگتن و تهران است.

با این حال، گزارش‌های میدانی نشان از شکنندگی این وضعیت دارد؛ به طوری که حزب‌الله مدعی شد چهار تانک اسرائیلی را با تله‌های انفجاری منهدم کرده و ارتش اسرائیل نیز از کشته و زخمی شدن تعدادی از سربازان خود در جریان درگیری‌ها خبر داده است.

در حالی که اسرائیل بر تخریب کامل زیرساخت‌های نظامی در این کمربند امنیتی اصرار دارد، به نظر می‌رسد آینده این منطقه به نتایج مذاکرات سیاسی میان قدرت‌های بزرگ گره خورده است.