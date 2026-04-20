سفارت آمریکا: شبهنظامیان عراقی وابسته به تهران در تدارک حمله به منافع واشینگتن هستند
سفارت ایالات متحده در بغداد اعلام کرد شبهنظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی در حال برنامهریزی برای حمله به اهداف آمریکایی هستند.
خبرآنلاین با استناد به گزارش انجمن تجارت الکترونیک نوشت: «ایران نسبت به گزارش قبلی دو پله سقوط کرده و اکنون پنجمین اینترنت بیکیفیت جهان را دارد. همزمان، بازار فیلترشکنفروشی به صنعتی چند ۱۰ هزار میلیاردی تبدیل شده است.»
بر اساس گزارش این انجمن، ارزش بازار فیلترشکن در ایران بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
حدود نیمی از کاربران از اپلیکیشنهای ویپیان خارجی استفاده میکنند؛ ابزارهایی که اغلب بر پایه فایلهای رایگان و ناشناس ارائه میشوند.
در مقابل، ۴۳.۲ درصد از بازار در اختیار فروشندگان داخلی قرار دارد؛ از فروشهای خرد میان دوستان و آشنایان گرفته تا عرضه در کانالهای تلگرامی.
در فاصله دو روز تا پایان آتشبس با ایالات متحده، هنوز برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد قطعی نشده است.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره چالشها و اختلافنظرها در ساختار قدرت جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات با آمریکا توضیح میدهد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در جلسهای با مشاورانش، بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده. او گفته امثال سعید جلیلی «ایران را نابود خواهند کرد.»
بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبهنظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد».
به گفته منابع آگاه، قالیباف تاکید کرده این «جریان شبهنظامی» با استفاده از صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان، در پی تشدید مخالفتها با مذاکره و توافق با آمریکا است.
او همچنین درباره حذف خود از ریاست مجلس و کنار گذاشته شدن عراقچی از وزارت امور خارجه ابراز نگرانی کرده است.
پلیس لندن اعلام کرد دو نفر را در ارتباط با حمله بامداد یکشنبه به یک کنیسه در شمال این شهر بازداشت کرده است.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه»، وابسته به جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را پذیرفت.
تاجالدین سروش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.