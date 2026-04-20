اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.

بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبه‌نظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آن‌ها «ایران را نابود خواهند کرد».

به گفته منابع آگاه، قالیباف تاکید کرده این «جریان شبه‌نظامی» با استفاده از صداوسیما و تهییج بدنه اجتماعی حامی اصول‌گرایان، در پی تشدید مخالفت‌ها با مذاکره و توافق با آمریکا است.

او همچنین درباره حذف خود از ریاست مجلس و کنار گذاشته شدن عراقچی از وزارت امور خارجه ابراز نگرانی کرده است.