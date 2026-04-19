شبکه خبری سی‌بی‌اس گزارش داد که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، یکشنبه در حالی که مقامات آمریکایی برای دور جدید مذاکرات عازم اسلام آباد شده‌اند، با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی صحبت کرد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد دار با عراقچی در مورد «ضرورت ادامه گفت‌وگو و تعامل به عنوان امری ضروری برای حل هرچه سریع‌تر مسایل جاری» گفت‌وگو کرده است.

در این ارتباط، رسانه‌های ایران گزارش دادند که عراقچی نیز گفته است تهدید بنادر و کشتی‌های ایران و آنچه او «خواسته‌های غیرمنطقی واشینگتن» نامید، «نشانه عدم جدیت آن است.»

در این حال، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، نیز یکشنبه با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

شریف در شبکه اجتماعی ایکس، این گفت‌وگو را «گرم و سازنده» توصیف کرد.

او نوشت که به پزشکیان گفته است که «پاکستان کاملاً به نقش خود به عنوان تسهیل‌کننده صادق و بی‌ریای صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای متعهد است.»